韓粉自辦「手工街頭民調」北部大勝　韓國瑜大贏蔡英文24%

圖文／鏡週刊

距離明年總統大選只剩一百多天，各家民調都顯示高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜的支持度比爭取連任的總統蔡英文落後10%以上。有韓粉認為民調不準，因此近來自發在北台灣街頭辦起民調，結果韓國瑜支持度大勝蔡英文，讓韓粉開心狂推是「庶民真實的民調」。

昨（9月30日）有韓粉在臉書社團「周錫瑋 戰將後援會」貼出一張手寫的街頭民調數字，上頭分別標記集數、日期與地點，以及3名候選人－韓國瑜、柯文哲與蔡英文，底下分別寫上他們獲得的票數和支持率。

根據這份街頭民調，韓國瑜在北台灣這些地區幾乎全數勝出蔡英文，最少贏了13個百分點（地點：竹市大遠百），最高勝出46個百分點（地點：汐止火車站），兩人的平均得票率還相差24個百分點。唯一蔡英文勝過韓國瑜的民調地點只有台北行天宮，有韓粉引述這份數據，甚至點出「可見在台北行天宮有較多的被民進黨洗腦的人」。

底下韓粉狂推，痛批其他家民調結果都是操弄出來的，這份街頭民調才是真正貼近庶民的民調，「貼近庶民的調查！ 人民眼睛是雪亮的 加油！最後的勝利是我們的」「這才是真正反映民意的調查」「這是庶民真實的民調，怕就政治力的加工！」「真棒！可見綠媒假民調都抽偏綠區電話」。

不少韓粉熱情表示要去偏綠的選區為韓國瑜拉票，「去行天宮拉票，把腦洗回來就是了！」「應該也要去中南部調查一下吧！北部畢竟比較藍嘛……尤其嘉義，台南，屏東，現在仍是深綠地區唷～不要掉以輕心喲～」

這份街頭民調讓許多韓粉安了心，紛紛開心留言，認為是天意不可違，更加熱烈支持韓國瑜參選，「民意天意 唯一挺韓」「這是天意天意不可違」「唯一支持韓國瑜」「所有綠營的民調都是操作的別信它，唯一支持韓國瑜」。



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