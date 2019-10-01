　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓粉自辦「手工街頭民調」北部大勝　韓國瑜大贏蔡英文24%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

距離明年總統大選只剩一百多天，各家民調都顯示高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜的支持度比爭取連任的總統蔡英文落後10%以上。有韓粉認為民調不準，因此近來自發在北台灣街頭辦起民調，結果韓國瑜支持度大勝蔡英文，讓韓粉開心狂推是「庶民真實的民調」。

昨（9月30日）有韓粉在臉書社團「周錫瑋 戰將後援會」貼出一張手寫的街頭民調數字，上頭分別標記集數、日期與地點，以及3名候選人－韓國瑜、柯文哲與蔡英文，底下分別寫上他們獲得的票數和支持率。

根據這份街頭民調，韓國瑜在北台灣這些地區幾乎全數勝出蔡英文，最少贏了13個百分點（地點：竹市大遠百），最高勝出46個百分點（地點：汐止火車站），兩人的平均得票率還相差24個百分點。唯一蔡英文勝過韓國瑜的民調地點只有台北行天宮，有韓粉引述這份數據，甚至點出「可見在台北行天宮有較多的被民進黨洗腦的人」。

韓粉自發辦民調結果，韓國瑜支持度大勝蔡英文。（翻攝自臉書社團「周錫瑋 戰將後援會」）

底下韓粉狂推，痛批其他家民調結果都是操弄出來的，這份街頭民調才是真正貼近庶民的民調，「貼近庶民的調查！ 人民眼睛是雪亮的 加油！最後的勝利是我們的」「這才是真正反映民意的調查」「這是庶民真實的民調，怕就政治力的加工！」「真棒！可見綠媒假民調都抽偏綠區電話」。

不少韓粉熱情表示要去偏綠的選區為韓國瑜拉票，「去行天宮拉票，把腦洗回來就是了！」「應該也要去中南部調查一下吧！北部畢竟比較藍嘛……尤其嘉義，台南，屏東，現在仍是深綠地區唷～不要掉以輕心喲～」

這份街頭民調讓許多韓粉安了心，紛紛開心留言，認為是天意不可違，更加熱烈支持韓國瑜參選，「民意天意 唯一挺韓」「這是天意天意不可違」「唯一支持韓國瑜」「所有綠營的民調都是操作的別信它，唯一支持韓國瑜」。


更多鏡週刊報導
富二代南漂當青年局長　韓國瑜曝選他原因：福相發大財
下嫁員工15年三星公主後悔了　老公要337億才肯離
「對韓國瑜多有指教」　李正皓遭國民黨考紀會議處

ET快訊
「中山法律系才女」變豔星...秀凶器沒人理　淪奧運金牌小三爆
手機充電「睡前1動作」過熱爆炸　少女被炸頭慘死...變焦屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／蔡英文建置自動化「救災SOP」已成熟　1小時內軍警消到位

徐國勇剛證實「應有2人罹難」又改口：正式文書是6人待救

南方澳大橋坍塌　韓國瑜致電林姿妙：隨時提供宜蘭援助！

「願災難不再發生」　郭台銘暖捐1千萬：盡全力幫南方澳遇難者家屬

韓粉自辦「手工街頭民調」北部大勝　韓國瑜大贏蔡英文24%

搶救南方澳斷橋砸船！蔡英文抵現場勘災：第一要務把人救出來

彈劾文指張天欽對媒體釋放不實訊息　監委王幼玲：斷章取義

參選總統被批分裂綠營說　呂秀蓮：國家和政黨哪個重要？

彈劾張天欽　監委批：行政院、促轉會沒懲處「要導正官箴」

習近平再提統一　政院：我們的字典裡不存在「一國兩制」

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

幕後／蔡英文建置自動化「救災SOP」已成熟　1小時內軍警消到位

徐國勇剛證實「應有2人罹難」又改口：正式文書是6人待救

南方澳大橋坍塌　韓國瑜致電林姿妙：隨時提供宜蘭援助！

「願災難不再發生」　郭台銘暖捐1千萬：盡全力幫南方澳遇難者家屬

韓粉自辦「手工街頭民調」北部大勝　韓國瑜大贏蔡英文24%

搶救南方澳斷橋砸船！蔡英文抵現場勘災：第一要務把人救出來

彈劾文指張天欽對媒體釋放不實訊息　監委王幼玲：斷章取義

參選總統被批分裂綠營說　呂秀蓮：國家和政黨哪個重要？

彈劾張天欽　監委批：行政院、促轉會沒懲處「要導正官箴」

習近平再提統一　政院：我們的字典裡不存在「一國兩制」

陳庭妮拍戲遇颱風「高架橋上拋錨」　恐怖面臨生死關頭

幕後／蔡英文建置自動化「救災SOP」已成熟　1小時內軍警消到位

徐國勇剛證實「應有2人罹難」又改口：正式文書是6人待救

不斷更新／彭政閔封王戰掃3打點長打　兄弟5局8比3領先

前男友9天前結婚…多部未華子閃嫁攝影師！3年戀修正果「老公來頭超大」

「保單活化」5年來轉換不到5,000件　壽險換成醫療險最多

李民基首次挑戰恐怖懸疑劇！因導演增胖8公斤抱怨：沒人發現

「廁所跑5次」逼死人！秋冬半夜滴尿...他攝護腺竟肥大成4倍

為何「華城殺人魔」認罪了？　「關鍵9人曝光」司機證詞擊潰他

金馬入圍感言／劉冠廷入圍男配：不可思議　「腦袋空飄飄」像做夢一樣

政治熱門新聞

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選..

快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐..

颱風假放一半　柯P臉書2小時掉..

空拍影片曝光！白色Y字連接橋墩..

郭董布局立委　鎖定3連霸「嘉義..

李正皓笑韓養生選舉：高雄不是你..

蔡英文包軌！韓粉自辦民調「狂贏..

韓國瑜爆年輕有兩發明「充氣皮箱..

李正皓：對韓國瑜多有指教　遭國..

杏仁哥嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏..

韓粉主管問完對韓看法刷掉台大新..

楊秋興：逼迫韓朱配會害死國民黨

國民黨鐵達尼...沈富雄：起碼..

潑漆案警界高層生氣了！祭出鐵腕..

更多熱門

相關新聞

才女變豔星沒人理　淪奧運金牌小三爆紅

現今愈來愈多高學歷才女踏入拍寫真行列，日前畢業於師大音樂系的高材生黃上晏發行個人性感寫真《仲夏晏之夢》，本刊搶先曝光書中性感比基尼和浴室濕身照！

大選倒數百日！蔡韓差距漸拉大 唯有朱立倫能幫韓國瑜

南方澳橋齡一曝光　 網友喊：完了

郭台銘的總統路還沒走完

蔡英文包軌！韓粉自辦民調「狂贏20％」

關鍵字：

鏡週刊2020大選韓國瑜2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

阿滴突宣布暫停更新：有點嚴重

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

南方澳「6人受困」漁船中　仍陷殘破船艙內

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面