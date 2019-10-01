影／港警射催淚煙追趕人群　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

記者柯振中、黃彥傑／台北–香港 連線報導

香港部分示威者1日在深水埗、灣仔、荃灣、沙田、黃大仙、屯門及港島等地遊街示威，在當地堆放雜物、點火，與港警發生衝突。此外，由於今天剛好是大陸的「十一國慶」，港警在政府總部、警署外部署的人力比以往多出許多，只要抓到落單者，無論身分是示威者還是記者，都會進行毒打。

▲港警把記者包圍進行毒打。（圖／記者黃彥傑攝）



綜合港媒報導，雖然香港警方反對民間人權陣線聯盟（民陣）1日在港島區的遊行，但許多示威者在深水埗、灣仔、荃灣、沙田、黃大仙、屯門及港島遊街示威、堆物點火。港警得知消息後，派出許多人力驅趕、圍捕。

部分激進示威者下午2點開始投擲汽油彈、焚燒五星旗等，讓路面陷入火海，因此港警開始施放催淚煙、橡膠子彈等驅趕人群；政總外也有水炮車戒備、噴灑藍色水柱驅趕示威者。

▼示威者在多地縱火。（圖／記者黃彥傑攝）



受到示威活動的影響，部分店家決定提早打烊。有店家看到示威者遭到警棍毆打，緊急開門進行收留，確保示威者的人身安全。

一名示威青年在荃灣遊街時，拿著鐵條向港警揮舞，港警立刻擊發實彈反擊，擊中示威青年的左胸口，當場噴血倒地，目前還在醫院接受急救。

此外，由於今天剛好是大陸的「十一國慶」，港警在政府總部、警署外部署的人力比以往多出許多，部署的港警擊發催淚煙後，就會開始追趕人群，無論對方是示威者或記者，只要追到就進行毆打。一名身穿白衣的記者疑似因為跑太慢被港警追上，被逼到牆角毒打一頓，當場被打倒在地。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼由於今天是大陸國慶，港警部署的人力比以往多出許多。（圖／記者黃彥傑攝）

