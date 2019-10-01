台商境外資金匯回第一件投資案過關　經部：資訊業大廠斥資3億買設備

▲經濟部今（1）日表示，資訊產業大廠透過境外資金匯回專法回台，將投入新臺幣約3億元購置設備。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商資金回流再傳好消息。經濟部今（1）日表示，資訊產業大廠透過境外資金匯回專法回台，將投入新臺幣約3億元購置設備，經跨部會聯合審查通過，成為全臺第一件產業投資申請案，可望為台灣經濟注入新活水。

官員指出，專法實施期僅短短二年，第1年回台資金以8%優惠稅率課稅，第2年回台資金以10%優惠稅率課稅，業界估計台商資金回流潮將落在明年上半年，尤其是明年6月至8月期間，可能會有大批台商資金回流潮。

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境外資金專法施行後，首宗通過實質投資計畫之申請案件為國內資訊產業大廠，申請人表示在經濟部協助下，申請案於送件後2天內即審核完畢，未來預計將臺灣打造為產業樞紐，並持續擴大發展藍圖，厚植長期競爭優勢，促進臺灣永續發展。

為引導資金匯回挹注我國產業，個人或營利事業之境外資金經財政部與國內銀行聯合審查通過後，得於資金匯回1年內向經濟部提具直接投資計畫或間接投資申請，經核准後可自外匯存款專戶提取資金開始投資。於規定期限完成投資，並取得經濟部核發完成證明者，得向國稅局申請退還50%稅款，適用優惠稅率4%或5%。