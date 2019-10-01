台南郵局行動關懷郵車　偏鄉巡迴送溫暖活動

▲台南郵局行動關懷郵車，攜手公館社區發展協會，在岡林國小舉辦手作草仔粿活動，與公館社區的長者們一起歡度重陽節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重陽節前夕，台南郵局行動關懷郵車，10月1日上午抵達左鎮區，攜手公館社區發展協會，在岡林國小舉辦手作草仔粿活動，與公館社區的長者們一起歡度重陽節。

岡林國小因人口外移及少子化的關係，於2006年廢校，依內政部2018年統計資料，老年人口占該鄉鎮市區總人口比率排序，左鎮位居全台老化第3（27.37％）。公館社區發展協會平時會由社區媽媽製作草仔粿，販賣所得則補貼協會，照顧社區長者的各項經費，台南郵局此行除了捐贈製作草仔粿所需的原物料，更攜帶蛋糕、餅乾及點心，與公館社區的長者們一起歡度重陽節。

活動現場首先由社區媽媽教導大家製作草仔粿，從食材準備、包餡，到最後放入蒸籠25分鐘即可食用，新鮮程度百分百。等待草仔粿出爐之前，大家一起享用精緻蛋糕及點心，台南醫院醫護人員也到場提供義診服務，歡笑聲此起彼落。

台南郵局陳淑容副局長表示，偏鄉地區由於青年人口不斷外移，居住在此的老人除了生活機能不便，更缺乏子女們的關愛，台南郵局高機動性的行動關懷郵車，持續前往偏遠山區舉辦活動，鼓勵長者們走入社區、遠離孤寂，透過人與人的互動，才能保持身心健康。