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日本提高消費稅！走私黃金的誘因大增　海關呼籲勿觸法

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▲▼日本,電車,街道（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲日本提高消費稅，走私黃金的誘因又更增加（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者吳靜君／台北報導

關務署基隆關今（1）日表示，日本今年10月起，將調整消費稅至10%，更提高了民眾走私黃金的誘因，呼籲民眾不應以不當的利益與誘因而觸法；同時海關提醒，如果出旅客攜帶黃金出入境我國也同樣有規範，超過2萬美元，必須要申報，如果沒有申報就有可能會被罰錢。

關務署基隆關表示，日本自103年開始將消費稅率從5%調高到8%，違規攜帶黃金入境的不法利益大增，為了防止黃金走私，日本去年4月已經大幅提高相關罰則；然而今年10月日本再度調高消費稅到10%，為避免國人遭不法集團利用走私或者攜帶超量的黃金，民眾到日本時應該關注相關規範，避免受罰。

請繼續往下閱讀...

基隆關指出，根據日本法規規定，攜帶物品入境日本均須填報「攜帶品・另外寄送的物品申告書」，攜帶物品超過免稅範圍，需要到海關課稅檢查櫃台繳稅，根據當地的規範，攜帶1公斤以上的黃金需要另外詳實填報「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」（支付方式等攜帶進口申告書）並辦理手續。

台灣違規攜帶出入境　1條黃金罰鍰約60多萬元

值得注意的是，台灣對於旅客出入境所攜帶的黃金量也有嚴格的規定，假設國人攜帶出、入境國內黃金價格超過2萬美元，都需要先向經濟部國貿局取得輸出入境許可證，並向海關辦理報關驗放手續（入境時規定相同），若未申報被查獲就可能會被處以罰鍰（約罰市價的1倍）。

據悉，旅客如果違規帶入黃金，1條黃金市價大約是新台幣126萬元的話，扣除免稅額約新台幣60萬元，旅客違法攜帶就可能會被處60多萬元的罰鍰，而海關也會暫扣違規黃金，等到民眾將罰鍰繳清之後，才會返還。

香港發生黃金大劫案，被搶走的81條金條總值近一億萬台幣。 （圖／達志／示意圖）

▲旅客如果攜帶黃金出入境超過市價2萬美元，沒有完成申報手續，查獲會受到處分。 （圖／達志／示意圖）

根據統計，今年前8月旅客違規攜帶入境黃金的件數就有2件、重量有2.4公斤，出境有2件、重量有4.2公斤；去年違規入境的有1件、重量是8.2公斤，出境有9件，重量是7.5公斤；106年違規出境有4件，重量是9.8公斤。海關表示，自106年我國修正洗錢防制法，對於洗錢防制規範日趨嚴格，所以民眾攜帶相關物品要嚴格遵守規範，以免觸法而遭到處分，得不償失。

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