　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲遲來的說明　市議會永遠打開大門與市府溝通

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議會將於2日聽取台南市長黃偉哲對2020年度台南市府總預算之說明。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會將於2日聽取台南市長黃偉哲對2020年度台南市府總預算之說明。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會10月1日下午發布新聞指出，針對台南市政府編列2020年度預算高達千億，超出過去的編列規模數140億左右，而且必須舉債59億，一直無法等到市府正面說明，只有新聞稿與網軍，雖然是遲來的市長黃偉哲說明，但市議會永遠打開大門與市府溝通。

台南市議會指出，市長黃偉哲曾經強調不債留子孫，再加上市長也從未針對自己的施政重點與編列預算之間的關係，向市議會說明清楚，當然市議會也只能依照黃偉哲市長曾經講過的話，來作為審議的依據與原則，所以程序委員會的決議才會希望市府從自身做起，以不舉債、不債留子孫為原則，重新檢視2020年度的總預算，待檢討完畢後，再重新送程序委員會審查。

台南市議會提醒市府，舉例要得當，市府新聞稿表示，黃偉哲市長強調，許多縣市在2020年度都因為爭取到中央建設而必須舉債，例如高雄舉債64億、新北舉債145億、台中舉債198億，這些縣市的舉債不是都是民進黨議員在議會批評的嗎？10月2日黃偉哲市長首次到市議會針對2020年千億預算的編列狀況做說明，市議會已通知民進黨團、國民黨團、無黨聯盟等議員共同參加，希望能讓大家彼此互相溝通說明。

ET快訊
船艙內熟睡「跨海大橋」崩塌壓下！徐國勇證實：找到2具漁工遺體
即／「華城連環殺人案」兇手認罪了！10人受害　再追加5件殺人
頂新集團私人專機大喊「Mayday」！松山轉降高雄　原因曝光
認愛4個月！錦榮宣布分手Akemi「看不到彼此的心」
南方澳橋齡一曝光...內行人點出關鍵　 網驚喊：完蛋了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲遲來的說明　市議會永遠打開大門與市府溝通

99重陽　南警學甲警分局慰問員警高齡父母

台南鱻漁產業文化在將軍港　來品嚐鮮美海產佳餚~

發送國旗愛國家　林燕祝：光輝十月榮耀台灣！

南警三分局無預警快打演練　員警驚呼：「返校了」！

台南兩署聯合法拍會最強「叫賣哥」 南檢錢鴻明拍賣有一套

綠色採購成果豐碩　環保署表揚19家台南企業

桃園《牽手進劇場》　邀請八千名學童體驗劇場魔力

「聽我說說畫」2019伊甸智青創作展　台史博助圓夢

二行程機車報廢享補助最後一年　新竹市加碼萬元商品券抽獎

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

黃偉哲遲來的說明　市議會永遠打開大門與市府溝通

99重陽　南警學甲警分局慰問員警高齡父母

台南鱻漁產業文化在將軍港　來品嚐鮮美海產佳餚~

發送國旗愛國家　林燕祝：光輝十月榮耀台灣！

南警三分局無預警快打演練　員警驚呼：「返校了」！

台南兩署聯合法拍會最強「叫賣哥」 南檢錢鴻明拍賣有一套

綠色採購成果豐碩　環保署表揚19家台南企業

桃園《牽手進劇場》　邀請八千名學童體驗劇場魔力

「聽我說說畫」2019伊甸智青創作展　台史博助圓夢

二行程機車報廢享補助最後一年　新竹市加碼萬元商品券抽獎

吳淡如／若愛像枯死的植物，春天來了又如何？

「台灣製造」回來了！　星展銀提3大跡象：MIT開始產生動能

文在寅首度同框F-35A隱形戰機　校閱開嗆日本「F-15K巡邏獨島」

黃偉哲遲來的說明　市議會永遠打開大門與市府溝通

最多省660元！新千歲機場直達三井Outlet札幌北廣島　接駁巴士免費搭

山老鼠暗夜盜運珍貴林木　「賊星該敗」山區自撞護欄露餡

5566變帥的只有他！　團員全認證...他大方回應：確實是

金鐘54／詹仁雄「3主持群渾然天成」　瘋狂促《聲林》：不愧對50歲前的人生！

黃丙喜／寬限標準的颱風假　錯在哪？

南方澳大橋持續搜救！　交部：儘速恢復漁船進出、重建橋梁

地方熱門新聞

快訊／高雄六龜1：12發生規模..

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

即／宜蘭10/1照常上班課　但..

味全龍國際交流賽嘉義市開打

「我要結婚、終結單身」招牌　很..

怪手司機救石虎　獲縣府表揚

德籍旅客護照遺留巴士　警迅速找..

台61線區間測速啟用　12/1..

巡山員眼尖逮獲山老鼠

成大校園登革熱群聚疫情已掌控

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

台南確診第29例本土登革熱病例

宜縣府：復興國中無米塔颱風災損

更多熱門

相關新聞

「台南減廢日」每月1日正式啟動

環保餐具隨身帶，減塑行動一起來！為響應行政院環保署的「不塑生活」政策，台南市政府正積極推動「每月1日台南減廢日」，市長黃偉哲9月30日邀集已加入減塑活動的店家，一同進行象徵性的減廢儀式，希望吸引更多商家業者及市民跟上全球性減塑風潮，大家攜手做環保。

黃偉哲在馬雅各公園種下鳳凰花

黃偉哲爆：蔡英文、賴清德確實見過面

紅柚鮮食入菜兩相宜

台南市總預算被退請議長高抬貴手

關鍵字：

黃偉哲市議會市府溝通

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

阿滴突宣布暫停更新：有點嚴重

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

南方澳「6人受困」漁船中　仍陷殘破船艙內

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面