黃偉哲遲來的說明　市議會永遠打開大門與市府溝通

▲台南市議會將於2日聽取台南市長黃偉哲對2020年度台南市府總預算之說明。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會10月1日下午發布新聞指出，針對台南市政府編列2020年度預算高達千億，超出過去的編列規模數140億左右，而且必須舉債59億，一直無法等到市府正面說明，只有新聞稿與網軍，雖然是遲來的市長黃偉哲說明，但市議會永遠打開大門與市府溝通。

台南市議會指出，市長黃偉哲曾經強調不債留子孫，再加上市長也從未針對自己的施政重點與編列預算之間的關係，向市議會說明清楚，當然市議會也只能依照黃偉哲市長曾經講過的話，來作為審議的依據與原則，所以程序委員會的決議才會希望市府從自身做起，以不舉債、不債留子孫為原則，重新檢視2020年度的總預算，待檢討完畢後，再重新送程序委員會審查。

台南市議會提醒市府，舉例要得當，市府新聞稿表示，黃偉哲市長強調，許多縣市在2020年度都因為爭取到中央建設而必須舉債，例如高雄舉債64億、新北舉債145億、台中舉債198億，這些縣市的舉債不是都是民進黨議員在議會批評的嗎？10月2日黃偉哲市長首次到市議會針對2020年千億預算的編列狀況做說明，市議會已通知民進黨團、國民黨團、無黨聯盟等議員共同參加，希望能讓大家彼此互相溝通說明。