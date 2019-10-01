南方澳大橋持續搜救！　交部：儘速恢復漁船進出、重建橋梁

▲南方澳跨海大橋崩塌，還有6名外籍漁工持續搜救中。（圖／記者宋良義攝）

記者胡順惠／台北報導

橫跨蘇澳鎮、南方澳的南方澳跨海大橋1日上午突然坍塌，造成16人受傷及受困，包含15名外籍漁工及1名油罐車司機，還有6名外籍漁工持續搜救中。交通部接獲通報後，立即成立跨部會災害應變中心應處，現階段仍以搶救人員為最優先，並將儘速恢復漁船進出，及以最快速時間重建橋梁，以維港區交通。

交通部晚間發布新聞稿指出，南方澳跨海大橋上午斷裂崩塌，疑似壓到漁船，並造成行駛於橋上之油罐車墜落，初步查證有3艘漁船受損，約有16人受傷及受困，包含15名外籍漁工及1名油罐車司機，其中10人已獲救，其餘6名外籍漁工持續搜救中，另有2名海巡署人員於搶救過程中受傷，目前共計12人受傷（10位輕傷、2位重傷），已分別送至榮總蘇澳分院（4人）、聖母醫院（2人）及博愛醫院（6人）救治。

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▲▼南方澳跨海大橋突然坍塌，至少20人受傷。

交通部表示，接獲通報後，立即責成港務公司於現場成立前進指揮所，並於上午10時30分成立應變中心，林佳龍部長並於第一時間趕赴現場指揮應變，目前海洋委員會海巡署派出4艇10車、71人岸海兵力、國防部派339員，裝備9類31項、內政部港務消防隊及宜蘭縣消防局均已趕赴現場救災，空勤總隊亦於上午9時45分前往現場搜救。

該橋梁崩塌造成南方澳漁港在港556艘漁船進出問題，交通部已洽漁業單位了解，漁船所需航道為40公尺寬、6公尺深，請港務公司儘速排除障礙物，提供漁船進出，倘無法於短時間內排除，將於蘇澳港10、11、12及13號碼頭提供漁船停泊裝卸。

交通部說，有關附掛於該橋梁的油管及水管，中油及台水公司已將兩端關閉，改由船運及其他道路運輸油料，並由其他鄰近管線供水，油水供應不受影響；電力部分，受到影響而停電共計2477戶，目前均已修復供電。

交通部說，經查該橋梁是前台灣省政府委託宜蘭縣政府代建於87年6月完工，目前為航港局財產，由港務公司代為維管。有關宜蘭縣政府於105年委外檢測該橋梁，檢測報告所提建議港務公司已於107年10月改善完畢，現階段應變工作仍以搶救人員為最優先，並將儘速恢復漁船進出，及以最快速時間重建橋梁，以維港區交通。

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