台南鱻漁產業文化在將軍港　來品嚐鮮美海產佳餚~

▲為推廣台南沿海養殖漁產品，南縣區漁會將在將軍漁港舉辦「2019台南鱻漁特產」產業文化活動，請民眾來品嚐鮮美海產佳餚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推廣台南沿海養殖漁產品，南縣區漁會將在10月19日在將軍漁港舉辦「2019台南鱻漁特產」產業文化活動，理事長李武龍、總幹事陳崇德及台南市農業局主任秘書吳威達等人強調，為提高民眾對台南本地漁業產業文化的參與，透過舉辦相關活動及競賽，讓民眾體驗認識，進而推展漁特產品行銷，提高漁民收益。

南縣區漁會理事長李武龍表示，2019台南鱻漁產業文化活動將於10月19日在台南將軍漁港隆重登場，藉以活絡漁村產業經濟，並推廣味鮮、價廉且物美的在地水產品，現場提供海產粥1000份免費供民眾品嘗，當天中午提供10道市價5000元漁特產品饗宴120桌，以推廣價2700元，並且加贈虱目魚肚一片，自即日起開放民眾預訂。

台南市農業局主任秘書吳威達說，台南為南部重要的養殖漁業重鎮，養殖的魚種包括虱目魚、牡蠣、白蝦、文蛤、石斑、台灣鯛及鱸魚，都是目前國內市場的主力魚種，是臺南漁村主要經濟來源，為響應政府推動食魚文化及做好食品安全把關，積極推廣協助漁民導入產銷履歷制度，擬結合取得4章1Q安全認證之養殖業者所生產之漁產品，由家政班研發易做味美食譜，廣為宣導民眾達到食魚習慣。

又為行銷台南漁村的產業與食魚文化，計畫擬以具有4章1Q的養殖漁業結合食魚推廣與體驗漁港風情及漁村人文為主軸，帶領民眾深入台南，體驗台南漁鄉之美，尋求發展漁村產業遊憩的契機，以活絡漁村經濟，帶動漁村繁榮。

南縣區漁會理事長李武龍指出，區漁會轄區漁村養殖的虱目魚、牡蠣、白蝦、文蛤、石斑、台灣鯛及鱸魚等魚種為素材，由家政班研發食魚文化食譜，並敦聘專業老師現場教學與提供試吃及結合傳統技藝；此外，為因應日益枯竭的漁業資源，藉由活動提供魚苗讓民眾施放，並可讓民眾體認對維護漁業資源的重要與保育觀念，以維續漁業的永續發展。為響應活動對每一參加魚苗放流民眾，將贈送半斤裝虱目魚丸一包，限量300份，送完為止。

總幹事陳崇德說，區漁會為促銷轄區漁產特提供具4章1Q安全認證的漁產分別以：石斑魚1尾、白蝦1斤、去刺虱目魚1尾、魚丸1斤、魚肚1片為1組合盛放於保麗龍箱，以1箱為單位限量100份在活動當日做促銷，市價800元僅賣450元，讓遊客能買到CP值高的優質新鮮魚貨。