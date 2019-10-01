　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為碩網資訊技術長江明洋、台灣微軟總經理孫基康、碩網資訊總經理邱仁鈿、永豐銀行資深副總經理兼資訊處處長蔡瑞庭。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

碩網資訊今（1）日攜手微軟，正式在Office系列中導入以Microsoft Teams為對話介面的AI企業助理「SmartWork」，有別於以往將ChatBot（對話機器人）應用在客服、接待等外部情境，而是扮演員工的專屬助手、協助IT團隊第一時間回答來自全公司數以千計的疑難雜症。

「SmartWork」除了可從Office資料庫汲取資訊，更可進一步客製化串接企業內部ERP、財務與訂單管理等系統，一站式整合所有工作資訊，讓員工在對話中就能提升生產力，而原先就曾導入碩網ChatBot技術建立「智慧小豐」的永豐銀行更率先響應，目標運用智能對話機器人加速數位轉型。

▲Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理。（圖／記者姚惠茹攝）

▲碩網資訊總經理邱仁鈿。（圖／記者姚惠茹攝）

碩網資訊總經理邱仁鈿表示，碩網以推動AI普及化為主，匯集企業巨量資料成「AI大腦」，訓練出應用在工作的對話機器人，自主開發的智能機器人已被廣泛運用在品牌客服等對外溝通，由機器人協助完成80%重複性高的作業流程，提升人員的服務價值。

邱仁鈿表示，除了外部溝通需要ChatBot，其實企業內部同樣有大量的問題需求，因此就在最為企業廣泛使用的Office中導入SmartWork的構想，協助IT人員扮演「Help Desk」的角色，目前已有橫跨金融業、製造業及教育界等使用微軟Office的客戶率先導入。

▲Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理。（圖／記者姚惠茹攝）

▲碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理。（圖／記者姚惠茹攝）

「SmartWork」提供建立以「對話」為基礎的企業全方位支援服務，讓Office使用者熟悉的Teams為前端介面、後端則可由企業IT自行管理，並在對話超出回答範圍時，可即時轉由真人輔助服務，且電腦、行動版皆可跨裝置跨服務渠道使用。

這次導入到Office 365旗下協作與交談工具Microsoft Teams中的「SmartWork」，更可針對不同產業別的客戶進行客製化，與內部ERP、客戶管理系統、訂單系統等做串接，像是可以在員工詢問所剩休假天數、加班時數等資訊時馬上回應，或者幫助外勤業務人員，用手機版查找客戶訂單系統等。

ET快訊
船艙內熟睡「跨海大橋」崩塌壓下！徐國勇證實：找到2具漁工遺體
即／「華城連環殺人案」兇手認罪了！10人受害　再追加5件殺人
頂新集團私人專機大喊「Mayday」！松山轉降高雄　原因曝光
認愛4個月！錦榮宣布分手Akemi「看不到彼此的心」
南方澳橋齡一曝光...內行人點出關鍵　 網驚喊：完蛋了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理

NOVA情報誌／「電競周邊」喧賓奪主發大絕！

Sony Xperia 5 10/3到貨　攜手電信三雄送Xperia Ear Duo

亞馬遜無人商店Amazon Go再拓點！擬進駐機場和影城

3鏡頭Nokia 7.2登台　3蔡司散景模式人像風格超豐富

蘋果Mac Pro留美製造　但重要零組件關稅豁免未准　

Apple Watch推watchOS 6.0.1新版本　解決米奇米妮不會報時等問題

三星「A咖」中階機再一發　Galaxy A30s懂拍三鏡頭10/15台灣上市

雙十祭優惠！LINE MOBILE一個月免費　再拿2%回饋無上限

柔派摺疊手機動手玩：超有新鮮感、但是機身很重

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理

NOVA情報誌／「電競周邊」喧賓奪主發大絕！

Sony Xperia 5 10/3到貨　攜手電信三雄送Xperia Ear Duo

亞馬遜無人商店Amazon Go再拓點！擬進駐機場和影城

3鏡頭Nokia 7.2登台　3蔡司散景模式人像風格超豐富

蘋果Mac Pro留美製造　但重要零組件關稅豁免未准　

Apple Watch推watchOS 6.0.1新版本　解決米奇米妮不會報時等問題

三星「A咖」中階機再一發　Galaxy A30s懂拍三鏡頭10/15台灣上市

雙十祭優惠！LINE MOBILE一個月免費　再拿2%回饋無上限

柔派摺疊手機動手玩：超有新鮮感、但是機身很重

吳淡如／若愛像枯死的植物，春天來了又如何？

「台灣製造」回來了！　星展銀提3大跡象：MIT開始產生動能

文在寅首度同框F-35A隱形戰機　校閱開嗆日本「F-15K巡邏獨島」

黃偉哲遲來的說明　市議會永遠打開大門與市府溝通

最多省660元！新千歲機場直達三井Outlet札幌北廣島　接駁巴士免費搭

山老鼠暗夜盜運珍貴林木　「賊星該敗」山區自撞護欄露餡

5566唯一變帥團員曝光　全體認證...本人大方回應：確實是

金鐘54／詹仁雄「3主持群渾然天成」　瘋狂促《聲林》：不愧對50歲前的人生！

黃丙喜／寬限標準的颱風假　錯在哪？

南方澳大橋持續搜救！　交部：儘速恢復漁船進出、重建橋梁

3C家電熱門新聞

外媒爆：2020年iPhone..

蘋果再更新釋出iOS 13.1..

iPhone新機2年一換？　專..

iPhone 11 Pro M..

爆料達人：明年iPhone會剪..

iPhone 電池耗電問題有救..

更新iOS 13.1留意！私換..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

換新iPhone超簡單！LIN..

iOS 13.1體驗大公開！　..

3鏡頭Nokia 7.2登台

iOS更新災情　美國防部呼籲等..

Apple Watch推wat..

雙十祭優惠！LINE MOBI..

更多熱門

相關新聞

微軟加碼投資台灣！蔡英文：台灣人才培育國際肯定

總統蔡英文27日出席「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮」，感謝微軟加碼投資台灣，培養在地的國際人才。蔡英文致詞時大讚年輕人有創意，鼓勵企業安心用台灣年輕人，「AI發展的關鍵還要富有想像力，這點，在民主自由環境成長的台灣年輕人，絕對可以讓大家放心。」

那斯達克100期貨30日在台掛牌　不排除在台推出費半期貨

外媒：Win7安全更新明年1月不喊停　微軟允諾助美總統大選順利

Windows 10 更新後又出包！網友反應網路連不上

微軟攜手台達電加速數位轉型　雲服務+AI應用降低出錯率

關鍵字：

碩網資訊微軟AI企業助理SmartWork

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

阿滴突宣布暫停更新：有點嚴重

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

南方澳「6人受困」漁船中　仍陷殘破船艙內

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面