Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理

▲左起為碩網資訊技術長江明洋、台灣微軟總經理孫基康、碩網資訊總經理邱仁鈿、永豐銀行資深副總經理兼資訊處處長蔡瑞庭。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

碩網資訊今（1）日攜手微軟，正式在Office系列中導入以Microsoft Teams為對話介面的AI企業助理「SmartWork」，有別於以往將ChatBot（對話機器人）應用在客服、接待等外部情境，而是扮演員工的專屬助手、協助IT團隊第一時間回答來自全公司數以千計的疑難雜症。

「SmartWork」除了可從Office資料庫汲取資訊，更可進一步客製化串接企業內部ERP、財務與訂單管理等系統，一站式整合所有工作資訊，讓員工在對話中就能提升生產力，而原先就曾導入碩網ChatBot技術建立「智慧小豐」的永豐銀行更率先響應，目標運用智能對話機器人加速數位轉型。

▲碩網資訊總經理邱仁鈿。（圖／記者姚惠茹攝）

碩網資訊總經理邱仁鈿表示，碩網以推動AI普及化為主，匯集企業巨量資料成「AI大腦」，訓練出應用在工作的對話機器人，自主開發的智能機器人已被廣泛運用在品牌客服等對外溝通，由機器人協助完成80%重複性高的作業流程，提升人員的服務價值。

邱仁鈿表示，除了外部溝通需要ChatBot，其實企業內部同樣有大量的問題需求，因此就在最為企業廣泛使用的Office中導入SmartWork的構想，協助IT人員扮演「Help Desk」的角色，目前已有橫跨金融業、製造業及教育界等使用微軟Office的客戶率先導入。

▲碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理。（圖／記者姚惠茹攝）

「SmartWork」提供建立以「對話」為基礎的企業全方位支援服務，讓Office使用者熟悉的Teams為前端介面、後端則可由企業IT自行管理，並在對話超出回答範圍時，可即時轉由真人輔助服務，且電腦、行動版皆可跨裝置跨服務渠道使用。

這次導入到Office 365旗下協作與交談工具Microsoft Teams中的「SmartWork」，更可針對不同產業別的客戶進行客製化，與內部ERP、客戶管理系統、訂單系統等做串接，像是可以在員工詢問所剩休假天數、加班時數等資訊時馬上回應，或者幫助外勤業務人員，用手機版查找客戶訂單系統等。