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陸委會證實！新增2名台灣分析師被陸收押　1人未接獲通報

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▲仟和億上海,仟和亿上海。（圖／記者陳政錄攝）

▲記者日前走訪仟和億上海公司，除APP無法正常使用外，亦已無分析師在公司錄影。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

今日媒體報導，再有3位台籍分析師遭到上海公安收押，陸委會稍早接受《ETtoday新聞雲》詢問後證實，大陸方面已就彭明允及鍾黎融2人向我方進行人身自由限制通報，另蔡宗園部分則尚未向我方進行通報。陸委會表示，將持續與相關機關保持聯繫，促請陸方儘速落實協議通報，並請海基會提供家屬必要的協助。

▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

上海「仟和億」教育培訓公司7月傳出有12位台籍分析師，因涉及違法「薦股」或「老鼠倉」，遭到上海警方調查，除已有3人遭到羈押外，上週傳出，又有6位原本已被釋放的分析師，再度遭到羈押調查。

經《ETtoday新聞雲》今天上午向上海知情人士查證，目前1人無保飭回，2人以2萬元人民幣交保，3人遭到羈押，使得目前於上海被羈押中的台灣分析師人數，上升到6人。

▲▼上海市公安局發布通報，仟和億的3名台灣分析師已被刑事拘留。（圖／翻攝自上海市公安局官方微博）

▲上海市公安局7月調查仟和億後，在網路上發布通報，表示仟和億的3名台灣分析師已被刑事拘留。圖為7月中旬時的通報內容。（圖／翻攝自上海市公安局官方微博）

而根據陸委會說法，有關媒體報導陸方再收押彭明允、鍾黎融、蔡宗園等3名台籍分析師一事，經洽刑事局，陸方已就彭明允及鍾黎融2人向我方進行人身自由限制通報，另蔡宗園部分則尚未向我方進行通報。後續本會將持續與相關機關保持聯繫，促請陸方儘速落實協議通報，並請海基會提供家屬必要的協助。

陸委會呼籲，陸方應踐行正當法律程序，保障我方人員在陸之司法權益，為家屬申請赴陸探視提供便利。任何涉及台灣人民人身安全與自由案件，都應踐行公開、透明之正當法律程序，確實履行「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」之人身安全通報等規定，保障我方人員在陸之司法權益，並為相關人員家屬赴陸探視提供便利。

▲▼靜安區看守所,上海第二看守所,仟和億,台灣分析師。（圖／讀者提供）

▲台灣分析師於上海靜安區看守所收押。（圖／讀者提供）

陸委會還提醒，中國大陸的法律規範與司法制度，與台灣或者國際民主國家之體制有非常大的不同，國人在陸生活及發展，應謹慎注意人身安全等風險。

據了解，「仟和億」教育培訓公司老闆廖英強遭上海公安認定「非法從事證券、期貨投資資訊業務、非法獲利巨大」。在7月9日上門蒐證並調查12名台灣分析師後，翁鴻堯、劉峻榮、陳雨農3位現仍受刑事拘留。

日前，上海公安繼續偵辦該案，《168周報》報導稱，7月中旬已經交保的丁萬鳴、范炳傑、彭明允、鍾黎融、陳斌宇、蔡宗園6人日前再度遭到羈押，最後收押彭明允、鍾黎融、蔡宗園3人，另外目前已交保候傳的郭海培、林新象、孫伊廷、吳金潮、翁禾晴、余世欽等6人雖獲釋放，但遭到限制出境，不准回台灣。

►上海再逮6名台灣分析師　新增3人遭羈押傳1人潛逃回台

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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