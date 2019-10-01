山老鼠暗夜盜運珍貴林木　「賊星該敗」山區自撞護欄露餡

▲桃園市大溪警分局今年5月間深夜查獲劉姓男子自撞護欄，車上起出珍貴國有林木。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年5月間利用深夜進入復興區深山，載運盜伐珍貴林木一批企圖私運下山，但因不熟山路在台7線山區自撞護欄受傷，員警趕抵後查獲車上有重達200餘公斤肖楠、扁柏等珍貴林木與犯罪工具一批，檢方1日依違反森林法將劉提起公訴。

檢警調查，今年5月28日晚間9時許，42歲劉姓男子開車行經復興區台7線與中正路口處，被復興分駐所所長呂尚紘等人巡邏發現可疑，欲上前攔查，劉不但拒絕且加速往大溪區方向逃逸，員警自後追趕，通報線上警網攔檢，但劉卻在台7線14.1公里處自撞護欄造成車頭全毀受傷被逮捕到案。

▲桃園市大溪警分局今年5月間查獲劉姓男子竊取肖楠、扁柏等珍貴林木等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，劉姓男子車上載有肖楠、扁柏與砍伐工具一批，其中國有林木市價約為26萬餘元，警方當場以現行犯將劉移送法辦。

▲桃園市大溪警分局今年5月間查獲劉姓男子竊取珍貴林木，起出做案用背架、鏈鋸等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢方認為，劉利用夜間躲避警方查緝私運盜採國有林木，經清點後有肖楠、扁柏近200公斤，市價不眥約市值約26餘萬元，該批肖楠與扁柏為國家公告之珍貴林木，屬於天然林，劉偵訊時辯稱係受雇他人載運，檢方以犯行明確，偵結依違反森林法提起公訴。

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