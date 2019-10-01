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南方澳跨海大橋倒塌　金管會證實：旺旺友聯、新光產險有承保

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▲▼宜蘭南方澳跨海大橋斷裂。（圖／記者宋良義攝）

▲宜蘭南方澳跨海大橋斷裂，造成多人受傷，目前仍待檢調釐清相關事故責任。（圖／記者宋良義攝）

記者紀佳妘／台北報導

宜蘭縣南方澳跨海大橋今（1）日上午9點30分左右傳出坍塌事故，造成多人受傷。金管會保險局對此表示，交通部航港局投保「商業火險附加地震颱風洪水險」，保額是1.25億元，並由旺旺友聯承保；另外新光產險則承保超額公共意外責任單一事故為1.2億元。

宜蘭南方澳跨海大橋今早驚傳斷橋，壓到3艘漁船，造成多人受傷。金管會保險局長施瓊華表示，目前初步了解，交通部航港局有投保「商業火險附加地震颱風洪水險」，並由旺旺友聯承保，保額總共1.25億元。換句話說，若是颱風、地震、火災等原因出現，就屬於承保範圍之內。

施瓊華指出，新光產險則承保超額公共意外責任險，並包含基隆、台北、蘇澳共3個港區內的所有活動範圍，也就是說，這張保單可能還有其他責任險，將會由其他責任險先賠，但仍須符合第三責任險的範圍，每一個事故上限是1.2億元，但超額公共意外責任險除外責任是天災，因此目前要待檢調釐清事故原因。

若是設施出現瑕疵，包括鏽損或沒有定期維護導致斷橋事故，則屬於管理維修失當，公共意外責任險就有可能啟動理賠，施瓊華說，現在賠償人員和財損，單一事故最高上限是1.2億元，必須由檢調釐清責任，確定管理是否有失當，才有理賠責任。

保險公司目前已著手調查傷者的保險狀況，施瓊華指出，由於目前尚未有受傷名單和傷者的身分證，若後續取得相關資料，產壽險公會將會主動通知保險公司，保險公司查到保戶資料也會通報公會，則可找到投保紀錄，並通知給其他保險公司。由於意外才剛發生，待救災告一段落後，拿到傷者的身分證即可啟動理賠機制。

針對這起事件，全球人壽表示，根據壽險公會提供傷亡名單資訊，其中一位傷者是油罐車司機，也是該公司的個險和團險保戶（意外醫療及因公傷害保險），目前已啟動重大災害關懷機制，並將派員關懷。

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