南警三分局無預警快打演練　員警驚呼：「返校了」！

▲台南市警三分局無預警實施「啟動快速打擊犯罪部隊」演練，快速集結線上警網20餘人，展現靈活調度快速打擊犯罪之實力，宣誓警方打擊犯罪的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為於守護民眾安居樂業的生活，台南市警三分局10月1日下午3時，無預警實施「啟動快速打擊犯罪部隊」演練，假定聚眾滋事狀況，5分鐘內快速集結線上警網20餘人因應，展現靈活調度快速打擊犯罪之實力，宣誓警方打擊犯罪、維護社會秩序的決心。

警方說，隨著電影「返校」獲得2億票房冠軍，「你是忘記了，還是害怕想起來？」這句話也跟著火紅起來，但沒想到在現實社會也適用在警察快速打擊部隊實施前，許多街頭衝突或個案事件，常讓民眾感到恐慌不安，甚至演變成群眾事件，影響社會安寧與秩序，讓民眾打從心底「害怕想起來」。

1日下午3時，在無預警的情況下，市警三分局勤指中心接獲測試報案電話，指稱安南區果菜市場內，因幫派糾紛有民眾10餘人相約談判鬥毆情事，勤指中心立即指派附近警網到場查處，警網1分鐘抵達現場後，現場測試人員下達「群眾人數眾多，需要警力支援」演習狀況，通報勤指中心請求警力支援，線上巡邏警網即由四面八方湧入，在5分鐘內集結了20餘名警力、10餘輛巡邏車。

雖然大部分員警到場後，才明白是狀況演練，大家都表示很像回到警校時的緊急集合時期，很有「返校」的感覺，並肯定「相互支援、區域聯防」打擊犯罪的效能，並依據警察局頒定之「啟動快速打擊犯罪部隊」作業程序，由偵查隊隊長迅速進行人員集結、任務分工及警力部署，完成狀況演練。

三分局表示，肯定所有一線員警在演練過程中，迅速反應、主動相互支援的表現，並表示許多街頭衝突暴力事件，常引發民眾恐慌，影響社會安寧與秩序；唯有透過快速反應機制，「制亂於初動，弭禍於無形」，才能避免事態擴大，守護民眾安居樂業，千萬不能讓民眾「害怕跟想起來」。然而目前各警察機關均有警力不足的狀況，須打破轄區責任制的框架，建立區域聯防的意識，運用各派出所間聯防力量，形成優勢警力，共同打擊犯罪，迅速控制現場狀況。同時建立員警迅速反應、相互協防的默契，以展現警察快速、機動、專業、訓練有素之勤務效能。