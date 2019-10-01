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彈劾文指張天欽對媒體釋放不實訊息　監委王幼玲：斷章取義

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▲促轉會副主委張天欽。（圖／記者賴于榛攝）

▲張天欽。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

對於促進轉型正義委員會前副主委張天欽，遭監察院審查委員全數同意，通過彈劾ㄧ案，不過出席的監察委員王幼玲1日發佈新聞討表示，彈劾案文指稱他對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導除垢法劍指當時新北市長候選人侯友宜等違失，是斷章取義，未能還原事實脈絡的指控。

王幼玲表示，張天欽在107年8月24日召集的內部非正式會議中，以當時的新北市市長參選人侯友宜為除垢法的案例，言論不當，招致輿論非議，損及機關公信力，對於轉型正義之推動造成不利影響，應該接受彈劾。但是彈劾案文指稱他對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導除垢法劍指當時新北市長候選人侯友宜等違失，則是斷章取義，未能還原事實脈絡的指控。

王幼玲指出，107年8月22日張天欽接受寶島聯播網主持人簡余晏專訪時，主持人主動問及「有沒有辦法找到加害者，有沒有辦法讓社會正義得申張呢？那就是《除垢法》」，之後張天欽作了除垢法各國的介紹及立法過程的背景說明。寶島聯播網發了新聞稿，自由時報，聯合報及中央社跟進，中評社在8月23日發稿，標題「促轉會推除垢法 劍指侯友宜？」，文中附會點出是針對侯友宜。因此從新聞事件的脈絡，並沒有證據顯示張天欽引導媒體，釋放不實訊息。

不過，王幼玲說，但是張天欽於媒體報導之後，見獵心喜，在8月24日召開內部非正式會議，企圖利用這個機會以侯友宜為例來推動除垢法，則屬不當，為被彈劾的理由。

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