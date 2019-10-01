「台灣製造」回來了！　星展銀提3大跡象：MIT開始產生動能

▲星展銀行最新報告指出，在外部推動、內部拉動因素共同作用下，台灣製造（MIT）又重新受到關注。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

星展集團今（1）日發布「 台灣製造（MIT）」研究報告，受到中美貿易戰及台灣政府鼓勵投資影響，在外部推動、內部拉動因素共同作用下，歷經20年投資外流及產業中空化後的「台灣製造」重新受到關注，種種跡象顯示，MIT已開始產生動能。

星展集團資深經濟學家馬鐵英今天提出最新研究報告，受到中美貿易戰影響，部分在大陸的台灣企業將生產轉移回台灣，提升供應鏈多元化的需求；另一方面，政府祭出不少「投資台灣」政策優惠及補貼，在一推一拉下，經過20年的投資外流以及產業中空化，台灣製造又重新受到關注。

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馬鐵英指出，目前可看到3大令人鼓舞的跡象，首先是台灣對美國的出口增長明顯；再者是台灣的海外生產比率（OPR）下降，今年1至7月整體OPR降至平均的50.5%，低於2018全年的52.1%，尤其以資通訊產品最為明顯。

第三，「投資台灣」口號下投資申請激增，根據投資台灣辦公室的統計，年初至9月6日已收到129家在海外有運營的台灣企業，有提出投資申請，金額總計達到5,767億元（占GDP的3%）。按照政府推估，2019年投資申請總計將達到7,000至8,000億元，其中1,868億元將在於今年內實現投放。

另從人力成本、融資成本、匯率、知識產權等12項因素比較台灣製造的優劣勢，馬鐵英分析，就目前的人工和土地成本而言，大陸仍比台灣具有更大的競爭力，不過人工成本差距正在大幅收窄中。相對在融資、稅收、關稅、交易成本，台灣在生產率水平、自動化程度和知識產權保護等面向表現突出。

因此，馬鐵英認為，從MIC轉換到MIT，對於高價值、低勞動密度產業來說更為合理，台灣企業利用成熟的勞動力、強大的技術能力，以及發達的軟硬基礎設施在島內生產高端產品為明智之舉。同時，對出口美國市場產品，MIT也是正確之選。

不過，馬鐵英表示，對具有較高勞動內容產業，或主要市場針對大陸市場及非美國海外市場的產品來說，在大陸進行生產仍具有意義，因此建議，台灣製造未來發展的基礎，將取決於台灣如何應對勞動力和土地問題，可思考採取相關措施，進一步促進自動化技術運用、放寬外國工人就業規定、增加工業園區公共土地供應等。