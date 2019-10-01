台南兩署聯合法拍會最強「叫賣哥」 南檢錢鴻明拍賣有一套

▲台南地檢署檢察官錢鴻明，化身「叫賣哥」，以英挺的外表、流暢的口條，吸引眾人的眼光。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市兩署聯合法拍會10月1日上午登場，台南地檢署檢察官錢鴻明，化身「叫賣哥」，以英挺的外表、流暢的口條，吸引眾人的眼光，在他幽默風趣的話語下，立馬炒熱現場競標氣氛，很快就把包括「海神」瑪莎拉蒂在內的3部名車迅速拍定，讓檢察長林錦村十分開心。

▲錢鴻明說雖然檢察官工作很忙，但只要能幫上忙的地方，他都樂意去做。

「買到俗貨卡贏勒做工作」、「沒標到你回去沒法度交代啦」、「回去有交代了」、「太俗啦！再來（指加價）」、「謝謝各位，我們邁向拍賣遊艇、直升機的夢想又前進了一步」，錢鴻明檢察官詼諧逗趣的「叫賣」聲中，high翻現場氣氛，也讓競標民眾笑聲不斷。

40歲的錢鴻明，司法官訓練所第47期，興趣是打壘球，主要擔任游擊手，他是第3次擔任拍賣官，他說為了主持拍賣，事先都會做足功課，要先了解拍賣物品的市場行情、特色等相關資料，才能在法拍會上清楚介紹說明。

錢鴻明說，他雖沒有上過法拍課程，但為了炒熱法拍競標氣氛，他都有在參考別人叫賣方式，從中學習拍賣的技巧，上場就靠臨場反應，這次台南地檢署與行政執行署兩署之聯合法拍會，可能是因為3輛歐洲名車的關係，吸引眾多民眾到場競標，所幸順利完成主持南檢部分的法拍任務，儘量提高拍定價格，為國庫進帳，是件令人欣慰的事，雖然檢察官工作很忙，但只要能幫上忙的地方，他都樂意去做。