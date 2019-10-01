幫派押人摩鐵私設刑堂逼債　持棍棒做蛙人操體罰吐錢

▲桃園市警局中壢警分局30日查獲竹聯幫暴力討債集團，查出球棒、鐵桶等做案工具。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局30日晚間持地院搜索票，分別在桃園、花蓮地區逮捕康姓等6名犯嫌到案，警方查出，集團以網路開設賭盤邀被害人簽賭，若還不出賭債則押人到摩鐵，私設刑堂逼被害人做蛙人操體罰，逼迫簽立本票甚至強盜被害人財物才放人，警方發現，6名犯嫌都是八年級，年紀輕輕但手段兇殘，全案依強盜與妨害自由等罪嫌送辦。

檢警查出，中壢警方報請地檢署檢察官指揮偵辦經過多日佈線埋伏，30日晚間21時持搜索票在花蓮、桃園市中壢、平鎮地區，先後逮捕康姓、江姓、詹姓、葉姓、李姓及吳姓等6名八年級竹聯幫暴力討債集團男性犯嫌到案，並起出做案用的球棒、手機等工具。

▲桃園市警局中壢警分局30日查獲竹聯幫暴力討債集團，將康姓等6名八年級犯嫌送辦。（記者沈繼昌翻攝）

警方指出，6名犯嫌透過網路開設賭盤邀被害人在網路簽賭，被害人若禁不住誘惑積欠賭資無力支付，6人於去年開始，將被害人誘拐至摩鐵房間內，以棍棒鐵桶等，逼迫被害人做海軍蛙人操體罰；此外，犯嫌等人愛好名牌，甚至奪取被害人身上價值1萬5千元名牌手錶與2萬2千元名牌包，要求被害人簽立4萬元本票才放人。

6人被拘捕到案後，針對犯案過程均矢口否認，被害人則指證歷歷，警方依強盜、恐嚇取財、妨礙自由、傷害等罪嫌將6人移送地檢署偵辦。

中壢警分局分局長劉印宮表示，明年適逢總統大選，對於企圖經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序之不法分子與黑道幫派，絕對持續強力偵辦，以淨化選前治安，呼籲民眾切勿以身試法，若有疑似暴力、賭博等介入選舉等線索，請隨時向警方聯繫，共同打擊不法與維護治安。

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