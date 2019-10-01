上車到一半「火車開走被丟包」　台鐵：疏失人員將議處

▲有乘客上車到一半，台鐵就突然發車。照片為示意圖，與本文無關。（圖／記者崔至雲攝）

記者胡順惠／台北報導

有網友29日18時從花蓮要搭火車回台北，乘客還在上車，列車就突然開車，站務人員完全沒有吹哨指示發車或發出警鈴聲，事後乘客由台鐵安排改搭自強號，卻只能從坐票改為站票。台鐵表示，針對值班站長疏於確認旅客未全數上車即開車，未符合本局規定，相關疏失人員本局將予議處，對於此次被延誤行程之旅客，將派員說明致歉。

網友在「爆料公社二社」怒控，9月29日晚上18時38分花蓮出發往台北的列車，團體早早在18時10分就在花蓮車站第三月台等待，列車抵達陸續上車，大家上車到一半，列車突然發車，站務人員完全沒有吹哨指示發車或發出警鈴聲，就直接開車了，就連站內人員都互相詢問怎麼還沒指示，列車就開車了，且台鐵事後安排搭乘自強號，也從坐票改為站票。

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台鐵說，經查是日第81次於18時37分晚2分扺達花蓮站，列車停靠月台3分鐘，值班站長於列車監視無旅客上、下車，即關閉開車警鈴，開啟出發號訊，列車啟動後，月台南端嚮導人員以行車調度無線電話告知值班站長11車位置尚有10多位旅客未上車，當時值班站長為避免列車緊急緊軔造成車上乘客跌倒受傷，未通知司機員停車，並請旅客副站長協助未上車旅客，轉乘其他車次返回台北。

台鐵表示，針對值班站長疏於確認旅客未全數上車即開車，未符合本局規定，相關疏失人員本局將予議處，延誤旅客回程時間，及旅客改乘其他班次未能提供座位，當時未委婉說明，本局深感抱歉，將再加強員工相關標準作業程序及服務禮儀在職訓練，深化服務理念，提升服務品質，並且對於此次被延誤行程之旅客，本局將派員說明致歉。