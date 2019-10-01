添房貸能量！合庫爭取　海外不動產不計入房貸限額當中

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫積極爭取房貸限額可以鬆綁，針對海外不動產的部分，可以不計入銀行法72條之2，也就是房貸不可超過存款與金融債的三成以上。以合庫為例，目前在海外不動產的放款約396億元，若海外不動產不計入限額當中，等於多近400億元的房貸空間。

合庫被金管會選入系統性重要銀行(D-SIBs)，也就是俗稱的大到不能倒銀行，因為金管會要求，列入大到不能倒銀行，在112年以前資本適足率及各類各類資本要增再增提4%，包含普通股權益、第一類資本及資本適足率，讓名列其中的銀行增資壓力大。

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因此，名列在大到不能倒銀行近期積極向主管機關爭取計算資本適足率（BIS）等各類資本計算可以更為寬鬆外，業務擴張也是在爭取的範圍之內。

根據銀行法第72條之2的規定，商業銀行辦理住宅及企業建築放放款的總額，不可以超過所收的存款以及金融債券發售額的三成。

根據統計，合庫的住宅及企業建築放款約8358億元，占限額的比率大約是28.78%，等於相當接近於上限。合庫表示，因為銀行法72-2條主要的規範，而海外的部分因為是各個國家、不是集中在國內，風險相對分散，所以希望海外不動產有機會可以不計入不動產限額當中。另外，合庫也爭取，都更、危老重建的融資可以不計入房貸限額當中；但是在整合期的融資卻還是要計入，這部分也希望可以不計入房貸限額當中。

在計算資本適足率方面，金管會近期公布，未來若要採用對業者相對有利的「LTV法」（依貸款成數計算風險權數），根據合庫計算，如果依新版的LTV是算，約可以減少風險性資產859.17億元。合庫透露，如果計算資本適足率可以接軌國際的算法的話，包含內部評估法的話，合庫的增資壓力可以延緩。