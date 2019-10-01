　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

添房貸能量！合庫爭取　海外不動產不計入房貸限額當中

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫積極爭取房貸限額可以鬆綁，針對海外不動產的部分，可以不計入銀行法72條之2，也就是房貸不可超過存款與金融債的三成以上。以合庫為例，目前在海外不動產的放款約396億元，若海外不動產不計入限額當中，等於多近400億元的房貸空間。

合庫被金管會選入系統性重要銀行(D-SIBs)，也就是俗稱的大到不能倒銀行，因為金管會要求，列入大到不能倒銀行，在112年以前資本適足率及各類各類資本要增再增提4%，包含普通股權益、第一類資本及資本適足率，讓名列其中的銀行增資壓力大。

請繼續往下閱讀...

因此，名列在大到不能倒銀行近期積極向主管機關爭取計算資本適足率（BIS）等各類資本計算可以更為寬鬆外，業務擴張也是在爭取的範圍之內。

根據銀行法第72條之2的規定，商業銀行辦理住宅及企業建築放放款的總額，不可以超過所收的存款以及金融債券發售額的三成。

根據統計，合庫的住宅及企業建築放款約8358億元，占限額的比率大約是28.78%，等於相當接近於上限。合庫表示，因為銀行法72-2條主要的規範，而海外的部分因為是各個國家、不是集中在國內，風險相對分散，所以希望海外不動產有機會可以不計入不動產限額當中。另外，合庫也爭取，都更、危老重建的融資可以不計入房貸限額當中；但是在整合期的融資卻還是要計入，這部分也希望可以不計入房貸限額當中。

在計算資本適足率方面，金管會近期公布，未來若要採用對業者相對有利的「LTV法」（依貸款成數計算風險權數），根據合庫計算，如果依新版的LTV是算，約可以減少風險性資產859.17億元。合庫透露，如果計算資本適足率可以接軌國際的算法的話，包含內部評估法的話，合庫的增資壓力可以延緩。

ET快訊
船艙內熟睡「跨海大橋」崩塌壓下！徐國勇證實：找到2具漁工遺體
即／「華城連環殺人案」兇手認罪了！10人受害　再追加5件殺人
頂新集團私人專機大喊「Mayday」！松山轉降高雄　原因曝光
認愛4個月！錦榮宣布分手Akemi「看不到彼此的心」
南方澳橋齡一曝光...內行人點出關鍵　 網驚喊：完蛋了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

完整高科技聚落、上市成本低　吸引在美台商回台掛牌

「台灣製造」回來了！　星展銀提3大跡象：MIT開始產生動能

添房貸能量！合庫爭取　海外不動產不計入房貸限額當中

影／上校軍官靠技術分析5步驟　年平均賺四成！　

逐筆交易擬真平台今起舉行抽獎活動　填寫問卷加碼再抽星巴克

500元鈔票藏有棒球選手與竹子！　央行臉書解密新台幣防偽圖案

小摩估iPhone 11 Q4銷售　多300萬支 預期蘋果股價漲超20％

華映大量解雇1900名勞工　勞動部：不排除禁止實際負責人出境

中租企業先鋒投顧攜手資本集團　打造台灣專屬退休方案

新台幣收盤貶值0.3分　以31.045元兌1美元作收

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

「台灣製造」回來了！　星展銀提3大跡象：MIT開始產生動能

添房貸能量！合庫爭取　海外不動產不計入房貸限額當中

影／上校軍官靠技術分析5步驟　年平均賺四成！　

逐筆交易擬真平台今起舉行抽獎活動　填寫問卷加碼再抽星巴克

500元鈔票藏有棒球選手與竹子！　央行臉書解密新台幣防偽圖案

小摩估iPhone 11 Q4銷售　多300萬支 預期蘋果股價漲超20％

華映大量解雇1900名勞工　勞動部：不排除禁止實際負責人出境

中租企業先鋒投顧攜手資本集團　打造台灣專屬退休方案

新台幣收盤貶值0.3分　以31.045元兌1美元作收

華映今通報大量解僱1900員工　加速處分資產...望年底前支付薪資與資遣費

繼父光身躺床…女兒散髮只圍浴巾！　媽媽推開門撞見姦情崩潰了

乾洗手抗流感？日研究：肥皂效果最好　正確洗手4步驟

吳淡如／若愛像枯死的植物，春天來了又如何？

「台灣製造」回來了！　星展銀提3大跡象：MIT開始產生動能

文在寅首度同框F-35A隱形戰機　校閱開嗆日本「F-15K巡邏獨島」

黃偉哲遲來的說明　市議會永遠打開大門與市府溝通

最多省660元！新千歲機場直達三井Outlet札幌北廣島　接駁巴士免費搭

山老鼠暗夜盜運珍貴林木　「賊星該敗」山區自撞護欄露餡

5566唯一變帥團員曝光　全體認證...本人大方回應：確實是

金鐘54／詹仁雄「3主持群渾然天成」　瘋狂促《聲林》：不愧對50歲前的人生！

財經熱門新聞

網傳郭台銘選總統內幕　鴻海「颱..

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

台積電反擊　告格羅方德提侵權

一次看懂！颱風假不同調　四種出..

重大突破！　Mikro Mes..

你有領到嗎？　去年員工每人平均..

南方澳大橋坍塌、油罐車墜落起火..

影／投資達人：看技術面買股是投..

友訊再傳高層請辭！　董事兼總經..

華映今通報大量解僱1900員工..

500元鈔票藏有棒球選手與竹子..

顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部..

影／存股派VS.技術派該選誰？..

台積電告格羅方德　股價衝278..

更多熱門

相關新聞

林昀儒左肩好轉要拼明年1月奧運資格

台灣羽球一哥周天成和桌球神童林昀儒，2人1日一同出席合作金庫與台灣Visa合作發行「活力商務御璽卡」上市記者會。其中本季拿下三冠成為台灣「新一哥」的18歲桌球新星林昀儒，依舊發揮省話功力，連周天成都忍不住笑稱要多學習應對訪問。

周天成突破2014年大低潮找到對的鑰匙

自住客偏愛2、3房！　平均每人貸款700萬

為了孩子想買新房！網勸：生活品質要緊

台南爸買1500萬房！網：收支打平不行

關鍵字：

合庫房貸量能海外不動產房貸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

阿滴突宣布暫停更新：有點嚴重

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

南方澳「6人受困」漁船中　仍陷殘破船艙內

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面