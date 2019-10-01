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2船員睡夢中受困底層「8hrs」！崩落瞬間船艙慘遭壓扁　軍艦急拖船排水救命

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▲▼南方澳斷橋／遭壓毀漁船照。（圖／記者張君豪攝）

▲南方澳斷橋壓毀漁船，幾乎四分之三沉入水裡。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭縣南方澳1日上午9時許傳出重大災難，橫跨蘇澳鎮、南方澳的南方澳跨海大橋突然坍塌，當場壓毀3艘漁船。警消獲報後趕抵現場，緊急救出10名漁工，但仍有至少6名漁工受困船內，而經過近8小時的搜救，新臺勝266號終於在下午4時06分左右被拉起，但因漁工受困船艙最底層，現場搜救人員因此認為，「狀況不樂觀」。

1日上午9時30分左右，宜蘭南方澳跨海大橋突然傳出一聲巨響，只見橋梁接點處竟發生斷裂，整段橋梁就這麼落入海中，當時一輛行駛中的油罐車當場掉落，車頭撞上橋墩，燃起熊熊大火，現場火舌狂竄，冒出濃濃黑煙。另外，至少3艘漁船遭壓損，畫面相當駭人！

▲▼南方澳斷橋／遭壓毀漁船照。（圖／記者張君豪攝）

▲南方澳斷橋壓毀漁船，船員受困船艙底層。（圖／記者張君豪攝）

海巡署接獲通報後，立即成立緊急應變中心，國軍第三座戰區工兵團也進駐協助救援，而目前已救出10人，其中6人重傷送往博愛醫院，4人輕傷，其中2人送榮總蘇澳分院。

▲▼南方澳斷橋／遭壓毀漁船照。（圖／記者張君豪攝）

▲南方澳斷橋壓毀漁船，船員受困船艙底層。（圖／記者張君豪攝）

此外，還有至少6人仍受困船內，據了解，受困漁工是在睡覺中的情況下，慘遭斷裂橋梁壓住，而搜救人員在經過近8小時的搜救，終於在下午4時06分左右將船隻拉起，搜救人員也立即登船搜救，但在切割船體後，發現漁工受困在船艙最底層，目前將由軍艦將船隻拖拉至鄰近軍港進行排水後，再做搜救。

潛水搜救人員也表示，上午進入船艙時，還有聽到漁工敲打呼救的聲音，但下午再進入後，就完全沒聽到聲音，再加上該漁船為CT5船體，有2層船艙，搜救時發現拱橋橋體撞擊，「第一層船艙整個被壓扁不見，而漁工困在最下層船艙後端，是完全泡在水下的，漁工狀況並不樂觀」。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌，天色漸暗。（圖／記者宋良義攝）

最新消息傳回，目前軍艦拖帶並不順利，漁船嚴重傾斜瀕臨沉默，目視已有四分之三沉在水裡，情況非常危急。

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