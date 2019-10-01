「月搭40次↑」比8折更優惠！　北捷擬定新方案：搭越多回饋越多





▲台北捷運擬取消8折優惠。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會1日進行交通部門質詢，有議員關心台北捷運票價優惠措施。對此，台北捷運公司表示，新的票價方案將朝「搭愈多、回饋愈多」的行銷精神擬定，並非取消優惠；未來將調整為具差異化的票價優惠方案，希望能讓每月搭乘超過40次通勤或通學的旅客，可以享有比現在8折更多的優惠，吸引私人運具使用者改搭捷運，新的優惠調整方案預計年底前提報市府，於核定後公告實施。

台北捷運公司表示，目前全面8折優惠，雖有助於鼓勵民眾使用電子票證及搭乘捷運，但是現今齊頭式平等的優惠措施，偶爾搭乘捷運的民眾，及經常搭乘捷運的通勤族，均享相同的優惠折扣，不盡公平合理，亦不符行銷精神；未來捷運票價將朝「搭愈多、回饋愈多」的精神，擬定票價優惠措施，細節仍在研議中。

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北捷公司指出，北捷票價23年來未曾調漲，隨著捷運路網持續拓展，捷運系統營運成本亦節節上升。近年北捷致力於附屬事業經營，追求商業極大化，引進各項新型態商業經營模式，以附業盈餘回饋捷運本業，維持捷運低票價政策。

北捷公司提到，悠遊卡上線初期，為配合北市府「一票到底」政策，自民國91年9月15日起，即全面提供悠遊卡票價8折優惠。104年起配合交通部多卡通政策，開放其他電子票證於捷運系統使用後，亦提供所有電子票證使用者捷運票價8折優惠。隨著運量增加，每年優惠金額亦逐年上升，累計至107年，總優惠金額已達424億元。

北捷公司表示，另外，為鼓勵民眾利用公車做為轉乘捷運系統之運具，北捷亦提供捷運與公車轉乘優惠，累計至107年底，總優惠金額逾171億元。藉由電子票證8折優惠及轉乘優惠措施，對旅客提供之實質回饋已達595億元。目前台北捷運電子票證使用率已將近97%，可說已達成北市府「一票到底」政策目標。

最後，台北捷運公司說，在電子票證使用普及的前提下，北市府於107年4月推出整合捷運、公車及YouBike的公共運輸定期票，提供長程及重度公共運輸使用者每月1,280元支出上限的優惠定期票。未來新的優惠調整方案，也希望能針對短途搭乘次數多的旅客，給予更多的優惠，並鼓勵民眾多搭乘捷運，達到降低私人運具使用及提升公共運輸使用之雙重效果。

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