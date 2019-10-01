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文在寅首度同框F-35A隱形戰機　校閱開嗆日本「F-15K巡邏獨島」

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▲▼南韓總統文在寅首度同框F-35A隱形戰鬥機。（圖／路透）

▲南韓總統文在寅首度同框F-35A隱形戰鬥機。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

南韓今天（1日）在大邱空軍基地舉辦國軍日活動，最受矚目的F-35A隱形戰鬥機不僅在這次活動中首次公開亮相，也是南韓總統文在寅首度與F-35A同框。文在寅在校閱部隊的致詞不僅提到南韓軍隊是「引領南北韓邁向和解與合作的和平軍隊」，甚至開嗆日本「F-15K巡邏獨島」。

南韓首批F-35A戰機在今年3月正式進駐，但外界推測官方為顧及北韓觀感，態度始終保持低調，在這次主題為「與民同在的強大國軍」的活動種，不僅F-35A戰機首度公開亮相，還包括E-737空中預警機、尖端無人偵察機（UAV）、PAC3和M-SAM防空飛彈、玄武巡弋飛彈、K-9自走榴彈砲、陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等17類共30多件裝備，也參與校閱。

▲▼南韓紀念國軍日（Armed Forces Day），秀出新取得的F-35匿蹤戰機。（圖／路透）

▲文在寅在校閱時致詞。（圖／路透）

根據《韓聯社》報導指出，文在寅搭乘南韓首架國產直升機「鷲百」（KUH-1 Surion）抵達大邱空軍基地，展現南韓國防工業的實力，他在校閱的致詞中提到，「就在剛才，東北亞最強大的戰鬥轟炸機F-15K，在我們領土獨島上空完成巡邏任務後返回，沒有任何問題」。獨島（日稱竹島）為日韓爭議領土，日本上周在《國防白皮書》提及若竹島發生衝突，將緊急出動戰機，南韓外交部因此召見日本駐首爾公使與武官，要求撤回決定。

文在寅重申，南韓國軍堅持努力維護和平，造就與北韓對話及合作的契機，他現在首要的任務是完成「國防改革2.0」包括為國軍配備更精準的飛彈防禦系統、新型潛艦、準航空母艦與間諜衛星，並保證改善部隊的工作條件，使國軍的制服象徵著自豪與自尊。

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