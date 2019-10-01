幸福會員服務到家　東森讓70歲阿媽揪感心「真的是VIP級」

▲東森購物不僅賣畫，還提供後續掛畫服務，讓一人獨居的阿媽感受到服務的貼心、用心。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

「有溫度的服務」讓東森購物3連霸拿下服務金獎，這不僅只是口號，更是一再發生的真實案例！日前就有一位70歲的獨居阿嬤，向東森購物下單購買一幅畫作，除了物流把商品送到家，後續更有工作同仁親自到府協助掛畫，這貼心的舉動，不僅讓阿嬤揪感心，就連隔壁鄰居們也大力讚揚。

東森購物分享，這位會員平日有拜佛習慣，經同仁推薦購買了一幅心經畫作後，考量到她自己一人獨居，小孩只有假日才回家，因此工作同仁特別找來專業裱框掛畫老師，隨同物流一起送貨到府，並免費提供掛畫服務，讓會員表示「真的是VIP級感受」，甚至還捨不得讓公司自行吸收服務費用，過程中雖然發生驚動鄰居的小插曲，但親自到府的用心服務也讓鄰居留下認同的深刻印象。

▲東森購物工作同仁特別找來專業裱框老師協助掛畫。（圖／東森購物提供）

東森購物今年邁入20年，服務、銷售、品牌形象不斷精進，在工商時報主辦的「臺灣服務業大評鑑」中，更是3連霸拿下大型購物網站金牌獎榮耀，蟬聯獎項最重要的關鍵之一，就在於提供最有溫度、感動的服務是不變的目標，不論線上、線下，全面滿足消費者的生活需求。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物自開創以來，就訂立高標準服務規格領先市場，包括最早提供10天免費鑑賞期、首創提供消費者24期無息信用卡分期、推出東森嚴選主動為消費者把關商品品質，除了贏得消費者信賴，創造便利購物環境，與會員的關係也像朋友、家人般。

▲東森購物團隊攜手努力，讓每位會員都能感受到東森嚴選的高品質服務與精神。（圖／記者徐文彬攝）

此外，與其他大型購物網站不同的是，東森購物最大特色是擁有龐大客服人員，每天服務進線、打出去的電話，一天多達8萬通，東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷提到，東森購物結合全通路發展，每個通路會有不一樣需求，卻都是由同一群客服團隊經營負責，相信在嚴謹的教育訓練下，他們的專業和服務態度也會一直進步，這是東森購物感到驕傲的地方。

►欸~妳過來一下！妳過來一下