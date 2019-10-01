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【英語多益通】超零售時代，除了retail還有哪些必學單字？

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▲▼兩岸電商協作高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲ 兩岸電商協作高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

文／羅伊伶 Janet Lo

未來電商將不存在？過去一年來，電子商務起家的亞馬遜（Amazon）已躍升為全球前五大零售商，而位居零售冠軍的傳統賣場沃爾瑪（Walmart）也成為世界第三大電子商務零售商，線上電商與線下實體店面的界線越來越模糊。

百貨公司周年慶開跑、雙11購物節引爆銷售……在超零售（super retail）的時代，消費通路（channel）轉移，純實體店面或純電商已逐漸式微，能掌握線上線下整合（Online Merge Offline, OMO），善用大數據資料，打造出顧客導向的全通路行銷與個人化服務，才是零售業者轉型升級的關鍵。就讓我們透過超零售時代的話題，來學習相關的多益單字吧！

請繼續往下閱讀...

retail 零售

根據《Business Insider》報導，2022年美國的網路銷售量預估將達到總零售量的17%，較2017年預估的12.7%還高，不過由於實體店面能讓顧客親眼看見甚至試用產品，仍佔了大部分的零售銷售量。

Despite the perks of buying things online, physical stores still account for over 90% of all retail sales in the US.
（儘管網路購物有眾多優點，實體店面仍佔了美國超過90%的零售銷售量。）

retail一字在此為名詞「零售」之意，不過它的實用度極高，有動詞、形容詞甚至副詞用法。

● 動詞型態（結合介係詞at或for使用）：

The dress originally retailed at USD 120.
（這件洋裝原本的零售價為120美元。）

retail作為動詞通常是結合介係詞at或for加上價格，即為販售的價錢。

● 形容詞型態（搭配名詞使用）：

The in-store retail price of the laptop is a bit higher than its online price.
（這台筆電的零售價比網上的價位還高一點。）

● 副詞型態（搭配動詞使用）：

This product is sold retail only as an exclusive promotional item in our store.
（這項商品只有在我們這間店零售販賣，是這間店獨家的促銷產品。）

retail一字若加上字尾-er則成了retailer「零售商」，而與其對比的「量販商」也是多益常考單字為wholesaler。「零售店」可直接用形容詞型態的retail store描述，「量販店」則稱為wholesale store。

to merge 融合

現在的購物流程，從我們觀看廣告、瀏覽商品、與客服互動、下訂單甚至是退換貨都是24小時不間斷的循環。且不只在零售方面，連企業間的B2B交易也是如此，虛實整合已成了商業上重要且基本的課題。

The idea that eCommerce is a different model is vanishing as online and in-person shopping are now intricately merged.
（原先認為電子商務是不同模式的概念已逐漸消失，因為線上與實體購物已緊密地結合。）

merge為動詞「融合；合併」之意，除了用在兩件事物的合併上，merge一字也常在多益常考的公司併購情境出現。

When companies cannot keep up with the competition, they will either have to close their shops or merge with an existing company.
（當公司跟不上市場競爭力，他們便得選擇關閉商店或與既有的企業合併。）

而在公司併購的情境中，與merge併用的另一個常考單字是acquire。merge僅是「合併」的意思，與acquire「獲得」是不一樣的，acquire可用來表示有一方「買下」另一間公司的情況；所以中文說的「併購」在英文其實是用兩個不同的單字merge（併）and acquire（購）來表達。

The war between some large food delivery companies induces their aggression in acquiring smaller counterparts abroad to broaden their global presence and enhance their position.
（大型餐飲外送公司間的戰爭促使他們更積極地併購國外的小型同業，以拓展他們的全球業務及強化地位。）

其名詞型態merger「合併」也常與acquire的名詞acquisition併用，為merger and acquisition，即為「併購」的名詞。

physical 實體的

亞馬遜目前為歐美第一大電子商務零售商，然而即使身為龍頭，亞馬遜也深知若不與實體店面整合，未來發展將會受限，不但花了140億美金買下專賣有機食材的全食超市（Whole Foods）及其500間實體店面，還開了幾間無人書店（Amazon Books）與無人便利店（Amazon Go），消弭實體與網路商店的對立，打造出全新的虛實整合店鋪型態。

A lot of e-retailers are applying the same strategy as Amazon by opening some physical stores; however, some brands that are solely focusing on expanding more physical stores are actually closing down.
（許多電子零售商也利用和亞馬遜相同的策略開了一些實體店面，然而有些純粹只琢磨於拓展實體店面的品牌卻逐漸倒閉。）

physical為形容詞「實體的」，除了在商務情境用來形容「實體店面」之外，在多益中也常見於醫療情境，可解釋為「身體的；生理的」，常與health一字併用為physical health「身體健康」。

Regardless of our age, engaging in meaningful social interaction can improve both our mental and physical health, which prevents cognitive decline.
（無論歲數，從事有意義的社交互動能促進我們身心靈的健康，以預防認知退化。）

除了上述的兩個字義之外，physical還有一個較口語的意思，由於physical與「身體的」有關，當我們說get physical也可以用來表達「動粗」的意思。比如說兩個人在酒吧裡吵架，吵到後來竟開始動手動腳準備打起來的時候，我們就可以用get physical來表達。

Ok, now. You guys stop! Let’s not get physical here.
（好了！你們兩個住手！不要在這邊使用暴力！）

藉由這篇文章，各位讀者們對超零售與其相關的多益單字是否有更深入的了解呢？接下來，讓我們用兩道多益閱讀題測試一下自己的單字實力吧！


【多益模擬試題】
1. Two of the largest food delivery companies in Britain, Takeout and FastFood, decided __________ to take on Deliveree in Europe.
(A) merge
(B) merging
(C) to merge
(D) merger

2. Parkside Community Center provides safe and fully __________ spaces suitable for physical activities such as yoga, Pilates, and dance.
(A) equip
(B) equipped
(C) equipping
(D) equipment

解析：
1. 正解為(C)。題意為「英國兩間最大的餐飲外送公司Takeout及FastFood決定要合併以對抗歐洲的Deliveree。」選項皆為「合併」之意，(A)為原形動詞，(B)為現在分詞，(C)為不定詞，(D)為名詞。因為同一個子句中的兩個動詞必須以不定詞連接，故此題正確答案應為(C)。

2. 正解為(B)。題意為「Parkside社區活動中心提供安全且設備完整的空間，適合做瑜珈、皮拉提斯和舞蹈等肢體活動。」選項皆為「設置」之意，(A)為原形動詞，(B)為過去分詞（被設置），(C)為現在分詞，(D)為名詞。因為此活動中心所提供的場地是被完整設置的，故應使用過去分詞型態的equipped當形容詞使用，故正確答案應為(B)。

延伸閱讀》懶得出門想叫外送？來點Ubereats、Foodpanda順便學英文
 

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