　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨黨派「前線」聯合競選！洪慈庸、林昶佐、吳怡農、陳柏惟入陣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文 / 鏡週刊

力拚明年立委選舉，本刊獨家掌握，4名青壯世代的跨黨派立委參選人號召籌組「前線」（Frontline），將以另類「不分區」的形式，打破既有選區疆域一起聯合競選，包括前時代力量現任立委洪慈庸、前時代力量現任立委林昶佐、民進黨立委參選人吳怡農，以及基進黨立委參選人陳柏惟都是「前線」的首波成員。

4名來自不同黨派的參選人如今合組「夢幻戰隊」，除了希望藉由4人的高人氣、高顏值特質，一起跨區競選、打破同溫層，未來還將進一步提出共同政見。

本刊掌握，「前線」已敲定由洪慈庸擔任召集人，後天（3日）將與林昶佐、吳怡農、陳柏惟，4人合開記者會宣示成立這個政壇新連線，除第一波曝光的4人，後續還會有跨黨派的立委參選人加入；值得關注是，「前線」除有民進黨、前時代力量以及基進黨等「台派」成員，更找來時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜擔任執行秘書。

首波加入的4名立委參選人，日前已完成主視覺的定裝照拍攝，清一色都是青壯世代，洪慈庸36歲、林昶佐43歲、吳怡農38歲、陳柏惟34歲，4人平均不到40歲。「前線」另已私下接觸不少跨黨派的青壯世代參選人，待敲定後就會在第二波記者會上公布。

參與「前線」運作的幕僚透露，「前線」將以新世代、青壯世代為號召主打「台灣民主防線的最前線」，希望在「保台抗中」口號之外，提供選民更具體、更貼近基層的論述。

洪慈庸、陳柏惟、林昶佐、吳怡農過去早已在不同議題上串連合作。（洪慈庸、林昶佐提供）

以首波立委參選人為例，4人各自代表不同領域的不同專業，洪慈庸擅長文教及社福、托育，林昶佐及陳柏惟主打自由的文化創作、言論自由，至於吳怡農除了在國安、國防議題有研究，也將提出維護台灣金融業自由等政見。

洪慈庸、陳柏惟、林昶佐、吳怡農過去早已在不同議題上串連合作。（洪慈庸、林昶佐提供）

據了解，「前線」的構想來自2016年大選的經驗，當時包括洪慈庸、林昶佐之所以能在國民黨長期執政的選區成功「翻轉」，主要便是「以全國的能量來打地方選戰」，因此，洪、林第一波決定找了同樣是青壯世代、且在「空戰」享有高知名度的吳怡農、陳柏惟一起加入，希望4人能夠互相合作、跨區輔選造勢，讓有共同價值、理念的參選人可以匯聚更大的選戰能量，另也讓4人原本就擅長「空戰」能夠發揮擴散效應，達到「1+1大於2」的效果。


更多鏡週刊報導
促轉會東廠事件　監院彈劾張天欽
【郭柯雙母雞】對「友柯」綠委有恩報恩？　柯文哲：不會刻意推人對打
【南方澳橋塌】林佳龍、徐國勇趕往現場　蘇貞昌：發生原因一定查究

ET快訊
中了61億彩券大獎！夫妻開心擁吻…8年後下場悲慘
快訊／香港示威者「左胸中實彈」！流血倒地急救中
活生生被公廁臭死！少女來不及穿褲「腦損死亡」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搶救南方澳斷橋砸船！蔡英文抵現場勘災：第一要務把人救出來

習近平再提統一　政院：我們的字典裡不存在「一國兩制」

跨黨派「前線」聯合競選！洪慈庸、林昶佐、吳怡農、陳柏惟入陣

TVBS民調／大選倒數百日　蔡英文韓國瑜差距擴大！唯朱立倫能幫

站長自己用全新的！北捷頂溪被爆廁所衛生紙沒用完…「回收重捲」給乘客擦

參選總統被批分裂綠營說　呂秀蓮：國家和政黨哪個重要？

黃捷遭網友「柯文哲」恐嚇：我會殺了她！　警方主動蒐集證據

台電「一國兩制」？新建燃氣機組未除役燃煤機組 　中市府：台中人都很失望

外交部：南方澳斷橋9外籍漁工受傷、6失聯　已向印菲代表處聯繫

蘇揆指控「當年拍板高鐵不進高雄市區」　葉匡時回嗆：連神明都騙！

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

搶救南方澳斷橋砸船！蔡英文抵現場勘災：第一要務把人救出來

習近平再提統一　政院：我們的字典裡不存在「一國兩制」

跨黨派「前線」聯合競選！洪慈庸、林昶佐、吳怡農、陳柏惟入陣

TVBS民調／大選倒數百日　蔡英文韓國瑜差距擴大！唯朱立倫能幫

站長自己用全新的！北捷頂溪被爆廁所衛生紙沒用完…「回收重捲」給乘客擦

參選總統被批分裂綠營說　呂秀蓮：國家和政黨哪個重要？

黃捷遭網友「柯文哲」恐嚇：我會殺了她！　警方主動蒐集證據

台電「一國兩制」？新建燃氣機組未除役燃煤機組 　中市府：台中人都很失望

外交部：南方澳斷橋9外籍漁工受傷、6失聯　已向印菲代表處聯繫

蘇揆指控「當年拍板高鐵不進高雄市區」　葉匡時回嗆：連神明都騙！

搶救南方澳斷橋砸船！蔡英文抵現場勘災：第一要務把人救出來

瑪莎變身「土地公」　幫家家飯店堵人...還跑去香港請吃飯

網購、電商打擊店面！他嘆外送平台成最後一根稻草　網反駁：還是現做好吃

習近平再提統一　政院：我們的字典裡不存在「一國兩制」

官司糾纏1年…柯以柔離婚勝訴！　郭宗坤判賠40萬

畫面曝光！連千毅精品公司遭稽查　氣派裝潢讓人「驚呆了」　

張䕒心《多情城市》豬肉西施「罵人像機關槍」！雙手脫皮又抽筋

「第56屆金馬獎」完整名單出爐！

12強／再次入選12強　陳鴻文：努力奮鬥拚奧運

邊吃邊玩！1歲半女童嘴含筷子突跌倒...下秒整根「直插腦後」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選..

颱風假放一半　柯P臉書2小時掉..

快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐..

空拍影片曝光！白色Y字連接橋墩..

郭董布局立委　鎖定3連霸「嘉義..

李正皓笑韓養生選舉：高雄不是你..

韓國瑜爆年輕有兩發明「充氣皮箱..

李正皓：對韓國瑜多有指教　遭國..

韓粉主管問完對韓看法刷掉台大新..

楊秋興：逼迫韓朱配會害死國民黨

潑漆案警界高層生氣了！祭出鐵腕..

何韻詩潑漆案！王定宇：首腦最高..

杏仁哥嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏..

庶民自救會批蔡英文　冒雨挺韓

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

阿滴突宣布暫停更新：有點嚴重

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面