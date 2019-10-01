跨黨派「前線」聯合競選！洪慈庸、林昶佐、吳怡農、陳柏惟入陣

圖文 / 鏡週刊



力拚明年立委選舉，本刊獨家掌握，4名青壯世代的跨黨派立委參選人號召籌組「前線」（Frontline），將以另類「不分區」的形式，打破既有選區疆域一起聯合競選，包括前時代力量現任立委洪慈庸、前時代力量現任立委林昶佐、民進黨立委參選人吳怡農，以及基進黨立委參選人陳柏惟都是「前線」的首波成員。

4名來自不同黨派的參選人如今合組「夢幻戰隊」，除了希望藉由4人的高人氣、高顏值特質，一起跨區競選、打破同溫層，未來還將進一步提出共同政見。

本刊掌握，「前線」已敲定由洪慈庸擔任召集人，後天（3日）將與林昶佐、吳怡農、陳柏惟，4人合開記者會宣示成立這個政壇新連線，除第一波曝光的4人，後續還會有跨黨派的立委參選人加入；值得關注是，「前線」除有民進黨、前時代力量以及基進黨等「台派」成員，更找來時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜擔任執行秘書。

首波加入的4名立委參選人，日前已完成主視覺的定裝照拍攝，清一色都是青壯世代，洪慈庸36歲、林昶佐43歲、吳怡農38歲、陳柏惟34歲，4人平均不到40歲。「前線」另已私下接觸不少跨黨派的青壯世代參選人，待敲定後就會在第二波記者會上公布。

參與「前線」運作的幕僚透露，「前線」將以新世代、青壯世代為號召主打「台灣民主防線的最前線」，希望在「保台抗中」口號之外，提供選民更具體、更貼近基層的論述。

以首波立委參選人為例，4人各自代表不同領域的不同專業，洪慈庸擅長文教及社福、托育，林昶佐及陳柏惟主打自由的文化創作、言論自由，至於吳怡農除了在國安、國防議題有研究，也將提出維護台灣金融業自由等政見。

據了解，「前線」的構想來自2016年大選的經驗，當時包括洪慈庸、林昶佐之所以能在國民黨長期執政的選區成功「翻轉」，主要便是「以全國的能量來打地方選戰」，因此，洪、林第一波決定找了同樣是青壯世代、且在「空戰」享有高知名度的吳怡農、陳柏惟一起加入，希望4人能夠互相合作、跨區輔選造勢，讓有共同價值、理念的參選人可以匯聚更大的選戰能量，另也讓4人原本就擅長「空戰」能夠發揮擴散效應，達到「1+1大於2」的效果。



更多鏡週刊報導

促轉會東廠事件 監院彈劾張天欽

【郭柯雙母雞】對「友柯」綠委有恩報恩？ 柯文哲：不會刻意推人對打

【南方澳橋塌】林佳龍、徐國勇趕往現場 蘇貞昌：發生原因一定查究