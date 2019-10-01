搶救南方澳斷橋砸船！蔡英文抵現場勘災：第一要務把人救出來

記者游芳男、孫于珊／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日早上9時許爆發斷裂意外！總統蔡英文下午4時許抵達現場勘災，先聽取基隆港公司簡報後，再到事故地點勘察，並下達5點指示，強調「第一要務把人救出來」。

▲宜蘭南方澳斷橋！蔡英文到場勘災，聽取基隆港公司簡報。（圖／記者游芳男攝）

基隆港公司向蔡英文報告指出，已偕同交通部長林佳龍成立前進指揮所及應變中心，而漁港裡還有好幾百艘漁船，將會緊急搶修，並提供寬10公尺、水深4公尺的變道航道；而出去捕魚、還在港外的船隻，將提供出蘇澳港第10號至第13號碼頭區，以便漁船卸貨、臨停等使用。港口淨空完成後，將進行橋梁興建工程，由航港局編列預算，後續再交給港務公司規劃更安全的設計方案。

▲蔡英文聽完簡報後勘察事故現場並下達5點指示。（圖／記者游芳男攝）

而蔡英文表示，傷者及失蹤者許多都是外籍勞工，因此將請外交部盡快與相關駐台代表聯絡，同時漁業單位、勞動部等，也將全力照顧這些外籍勞工及其家屬，提供完整協助；並且會「盡快」將航道淨空，預計臨時航道明天（2日）會完成。並指示5點如下：

1，案發第一時間即指示有關單位全力搶救，並對傷患慰問。

2，南方澳漁港進出航道受阻，請儘快搶通以免影響漁民生計，請交通部及農委會研究補償措施。

3，即刻進行事故原因調查，保全相關證據，絕不廻避相關責任。

4，全國老舊橋樑應立即進行檢測，發現問題即刻補強，以維護民眾通行安全。

5，感謝政府相關救難單位、國軍弟兄的辛勞，以及民間救難慈善團體的協助，未來仍請持續將事故圓滿處理完成。

▲蔡英文強調「第一要務把人救出來！」（圖／記者孫于珊翻攝）

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