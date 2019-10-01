密謀潑漆何韻詩　共犯增至11人…主嫌陳友達15萬元交保

▲潑漆案陳姓主嫌經檢察官訊問後，諭令15萬元交保候傳。（圖／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警偵辦香港歌手何韻詩在台遭突襲潑漆案，根據潑漆嫌犯自拍的行前會議影片，接連發出9張拘票，逮捕陳姓主嫌在內共11人，經檢察官複訊後，1日以涉犯《組織犯罪條例》、強制等罪嫌，諭令陳15萬元交保，另有7人分別1萬到5萬元不等交保；另外，檢方先前聲押胡姓和梁姓嫌犯不成，已經向高院提起抗告。

大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉，涉嫌在9月29日台港大遊行中，戴著面罩、安全帽，從何韻詩後方偷襲潑淋紅漆，胡隨後就遭警方逮捕，再根據胡手機中影片，發現胡在犯案前，曾在自己的「大陳消防安全有限公司」開行前會議，現場約10人熱烈討論潑漆分工。

▲北檢已提起抗告，希望高院支持羈押涉嫌直接對何韻詩潑漆的胡志偉 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

警方因此持檢察官開出拘票，兵分多路找到在影片中疑似主導會議討論的陳友達等人到案，1日上午移送北檢，經檢察官複訊後，陳等8人被諭令交保，另有1人仍待檢警偵訊。

另一方面，在潑漆現場遭逮的胡、梁，案發隔天就被檢察官以有共犯未到案，可能有勾串之虞等理由，向台北地院聲請羈押禁見，但法院30日裁定2人各以20萬、10萬元交保，北檢收到裁定後已經提起抗告，由二審決定是否要重新調查審理胡、梁的羈押必要性。

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