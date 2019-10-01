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彈劾張天欽　監委批：行政院、促轉會沒懲處「要導正官箴」

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▲▼前促轉會副主委張天欽違反行政中立，重創促轉會聲譽，監委高鳳仙、楊美鈴提案通過彈劾。（圖／記者楊亞璇攝）

▲前促轉會副主委張天欽違反行政中立，重創促轉會聲譽，監委高鳳仙、楊美鈴提案通過彈劾。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

前促轉會副主委張天欽批評時任新北市長候選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，還說沒操作可惜，甚至稱促轉會「東廠」，錄音黨曝光後引起爭議。監委高鳳仙、楊美鈴提案通過彈劾，監委1日在記者會直言，行政院、促轉會沒懲處，監察院要導正官箴。

高鳳仙指出，張天欽未依照促轉會規定，訂定人事清查法（除垢法），竟在去年以發言人身份接受媒體聯訪時表示，促轉會正在討論人事清查法案，最快今年就可以提出案子，還故意把議題轉到除垢法，之後媒體打電話給張天欽，他覺得沒有到達到目的，還承認故意放消息給平面媒體，但是對方沒有聽得懂，故意寫兩個英文字，直到另一家媒體稱寫出「促轉會劍指侯友宜」，讓他感嘆記者都是高手，知道他在做什麼。

高鳳仙表示，張天欽在非正式會議找下屬討論，認為侯友宜案不操作可惜，但是不直接講某某人，要用影射的，還有與會者稱要民進黨立委當側翼等等。高鳳仙認為，促轉條例已明文規定，促轉會委員要超出黨派，而張天欽不只是官員，是委員跟副主委，責任何其重大，她自己很認同轉型正義，這個案子讓民眾質疑，被貼上東廠的牌子，重挫形象聲譽，將來推動除垢法，會遭致很多質疑。

高鳳仙說，行政院院長、總統府都表達這是極為不當的行為，但是都沒有給行政懲處，免職是因為張天欽辭職，監察院希望導正官箴，不得不提出彈劾案，但她自己覺得很沈痛。張天欽的妻子是監察委員楊芳婉，而她今天請假，高鳳仙說，感到有點遺憾，不過監委還是投了贊成票，至於要不要懲處，由公懲會認定。

高鳳仙透露，此事調查有約詢週刊記者、平面記者，前副研究員張世岳、前研究員曾建元、前主任秘書許君如，前副研究員吳佩蓉、前主委黃煌雄約詢未到，但是兩人有透過書面回覆。

她並透露，張天欽不是很認同行政院調查，他認為當時的非正式會議是腦力激盪，根本不是政治會議，因為沒有會議紀錄、沒開會通知，約詢過程中，張天欽常常講忘記、記不得，整個看起來，國民黨說他是東廠，就自己說東廠，有做一些辯解，認為自己不應受那麼重的批判。

楊美鈴指出，行政院報告，張天欽事件有相當爭議，有透過侯友宜借題發揮意圖，易招致因人設事的疑慮，對轉型正義極為不利，促轉會表示已予以免職，但已准辭職應予免職，並不是帶有懲處意味免職，像是經濟部調到交通部是商調免職，沒有任何懲處意義。

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