與北一女比較…立委批偏鄉選修不足　枋寮高中：按比例開課5班有23選修

▲屏東縣立枋寮高中。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

時代力量遞補立委鄭秀玲日前在質詢時，以北一女中與屏東縣枋寮高中做比較，批評偏鄉高中選修課學群開不足，並投書要求總統與閣揆出手，將學習歷程與考招脫鉤惹惱高中教師。

枋寮高中近年來在資訊、樂高機器人等方面發展出特色，因此在資訊學群相關選修課比較多，卻無端被立委點名，枋寮高中教務主任李承典也發聲明澄清，面對新課綱的開課空間，以及大學多元入學的改變，老師有信心且不遺餘力開出23門校訂選修課程，設計出適合枋寮高中學生特質的課程，因為這些學生的歷程是有機會被看見的，目前高一階段的多元選修與校訂必修課程，還沒有完全對應到18學群所有的學群，但接下來在高二高三階段仍會繼續開出可以對應學生需求的選修，隨著大學公佈審查核心項目之後，也有重新檢視及調整的機會，更何況大學不是只看單一資料，而是多資料參採。

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▲枋寮高中目前發展了23門選修課程。（圖／記者李毓康攝）

李承典表示，枋寮高中相當認同這次新課綱所標舉的適性揚才理念，也十分支持大學考招方案能與新課綱的理念做對接，讓大學端在招生選才時能夠關注學生在高中階段的適性學習及多元表現，不再僅以學科考試成績取才。

前麗山高中化學教師藍偉瑩也在臉書發文表示，學習歷程檔案設計的目的是為了解決過去社會大眾對於申請入學備審資料作假或軍備的疑慮，讓學生可以藉由學習歷程檔案結合生涯輔導做生涯規劃，藉由學習歷程檔案幫助大學了解學生是如何確定志願。

對於鄭秀玲的問題，藍偉瑩反問，為何不可以跟考招連動，如果不跟考招連動，如何幫助大學了解學生？如果不連動，是不是鼓勵高中不要重視學生試探，只要拼命加課應付學測。並質疑立委鄭秀玲是否根本支持恢復聯考呢？

藍偉瑩說，枋寮高中也如同許多偏鄉高中一樣，雖然學生數目不多，但仍然透過課程與活動的規劃，幫助學生擴大視野，不受限於地區，但是立委沒有對於資訊做正確的解讀。藍偉瑩問，枋寮高中核定招生班級數是五班，發展了23門選修課程，北一女中23班，發展了45門選修課程，依據比例，這樣太少嗎？學校根據地區與學生興趣規劃課程何錯之有？

藍偉瑩提到，枋寮高中開了許多非考科的加深加廣選修，不僅是針對考科，都是學生試探的機會，提醒立委不要只有要或不要這兩種選項，請討論如何可以做到期待的理想，而且無論北一女中與枋寮高中，對於這些對應自己學生與地區情形而用心規畫與實踐的人，都應當尊敬與支持。

