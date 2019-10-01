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希臘難民營「貨櫃屋大火」釀1死　1.3萬移民擠爆3000人營地…怒掀暴動

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▲▼希臘列斯伏斯島（Lesbos）的莫里亞難民營（Moria Camp）於29日發生火災，釀成至少1死。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘莫里亞難民營（Moria Camp）於29日發生火災，釀成至少1死。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

希臘列斯伏斯島（Lesbos）的莫里亞難民營（Moria Camp）於29日發生火災，釀成至少1死，引發移民暴動。據了解，這個收容中心只能容納3000人，如今卻擠進1.3萬人。雅典當局已經決定改造庇護收容體制，將要把1萬移民遣返回到土耳其。

綜合《路透社》、《衛報》報導，移民暫時居住的其中一個貨櫃屋竄出火苗，火勢一發不可收拾，消防隊花了很大力氣才撲滅。警方證實，發現一具阿富汗婦女的燒焦遺骸，已經送往島上首府米蒂利尼（Mytilini）的醫院接受法醫鑑定。

▲▼希臘列斯伏斯島（Lesbos）的莫里亞難民營（Moria Camp）於29日發生火災，釀成至少1死。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫里亞難民營大火，引發暴動。（圖／達志影像／美聯社）

大火發生之際，移民不滿的情緒爆發，與警察、消防隊員發生肢體衝突。當地警方因此派遣後援部隊到島上，幫助恢復秩序，局長羅多普羅斯（Vasillis Rodopoulos）形容「情況完全失控。」衛生部指出，包括4名兒童在內，共有19人受傷。

希臘公民保護部副部長伊科諾穆（Lefteris Economou）表示，「有人扔石頭和其他東西，破壞了3輛消防車，造成4名警察跟1名消防員輕傷。」他承諾，將會大幅增加轉移到歐陸的難民人數。

▲▼來自阿富汗的難民即將從希臘被轉移到歐陸的收容中心。（圖／路透）

▲來自阿富汗的難民即將從希臘被轉移到歐陸的收容中心。（圖／路透）

NGO指出，衝突反映難民營超出負荷，讓居民越來越感到挫折。無國界醫生（Médecins Sans Frontières）官員桑德隆（Marco Sandrone）說，「沒人能夠把這一場火災與死亡稱作意外，這一場悲劇是殘忍政策的直接結果，這項政策把1.3萬人困在只能容納3000人的營地中。」他指出，持續接納、收容的歐洲國家與希臘政府都該負責，「人們必須盡快從莫里亞即將成為的地獄中被撤出。」

中央社報導，希臘政府召開緊急內閣會議，1日表示，希望開始執行遣返作業，於2020年前把1萬名移民遣送回土耳其，紓解難民營的壓力。聲明也指出，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）已宣布，將在愛琴海增加海軍巡邏人力，改造庇護體制。


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