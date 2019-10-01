綠色採購成果豐碩　環保署表揚19家台南企業

▲台南市綠色採購成果豐碩，環保署表揚19家台南企業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動綠色採購，積極輔導業者加入綠色採購行列，成果優異，環保署10月1日在台大醫院國際會議廳舉行「綠色採購及綠色消費推廣績優單位表揚大會」，表揚綠色採購金額提報超過3千萬元以上之民間企業與團體綠色採購績優單位，全台共有116個單位獲獎，其中台南市有19家企業獲獎。

2018年台南市民間企業與團體綠色採購申報單位共有268家，綠色採購金額達32億，其中台灣史谷脫紙業公司新營廠、台灣積體電路製造公司14A廠綠色採購金額皆超過5億元，而台灣積體電路製造公司14B廠、台灣積體電路製造公司6廠、統一企業公司申報金額亦超過新台幣2億元，積極落實綠色採購，堪為企業的表率。

市長黃偉哲表示，台南市綠色採購金額每年逐漸攀升，顯見企業對環保產品的認同比例亦逐漸升高，期許未來能有更多企業團體優先採購環保產品。

環保局長林淵淙說，政府機關積極推廣綠色採購並以身作則，2018年機關綠色採購評核成績達滿分，指定項目綠色採購比率亦達100％，引導企業從源頭做起，優先採購及使用環保標章商品，兼顧企業社會責任及打造環保形象，盼市府與民間企業團體執行綠色採購，創造經濟與環保雙贏豐碩成果。