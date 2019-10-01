小黃司機「強吻搓背+揉胸」　她驚醒哭喊：不要、我要回家！

▲桃園一名孔姓計程車司機對女乘客進行猥褻，被判4年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Photock）

記者徐愷昕／台北報導

桃園一名孔姓計程車司機2017年載客時趁女乘客小美（化名）睡著之際，將她載至八德區某土地公廟猥褻，過程中孔男不顧小美反抗，不斷以強暴方式伸手撫摸、擁抱及親吻。一審桃園地院依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制猥褻罪判孔男4年有期徒刑，高等法院10月1日駁回上訴。

孔男2017年9月9日凌晨在桃園市區載到女乘客小美，見小美在後座睡著後腦中竟冒出猥褻想法，因此未將小美載至指定目的下車，反而將她載至八德區的某一土地公廟，待小美甦醒後，從後車門進入後座，伸手撫摸小美的腰和背。過程中，小美啜泣表示「不要」、「我要回家」，但孔男不放過她，反而以雙手將架住強行擁抱、親吻，隨後還將小美內衣解開，搓揉她的胸、背，猥褻得逞。

孔男事後承認有撫摸、親吻及擁抱的行為，但否認有加重強制猥褻的犯行，並辯稱：因為小美上車後有親他，以為小美對自己有意思，才會對小美出手，但當小美說不要時，他就停止了。

檢方根據附近超商監視器畫面勘驗後，發現小美跑入超商求救時，內衣確實是解開的狀態，且被害人遭強制猥褻的過程時，曾打電話向朋友求救，一切都與相關證人證述相符。桃園地院認定孔男犯行明確判刑4年，他不服提上訴後，高院認為他犯後毫無悔意，應給予嚴懲，維持原判決，駁回上訴。

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