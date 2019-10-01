快訊／反送中首例！　港示威者疑「左胸中實彈」受傷...倒地大呼：我心口好痛

▲香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」示威者今（1）日下午與警方發生激戰，包括設置路障、燃燒雜物、投擲磚頭等。在下午4點45分時，警方釋出消息稱，確認有一名受傷示威者是中了實彈受傷，正送住瑪嘉烈醫院接受治療。該名傷者連場示威浪潮以來，首名中實彈受傷的示威者。

據香港城市大學學生會編輯委員會消息，該名受傷示威者於荃灣大河道中附近，左邊胸口被子彈打中，倒地後不斷高呼「我心口好痛」，並且有大量血液從心口湧出。

救護人員約在傷者倒地後5分鐘到場，為其戴上氧氣罩，並剪開他的衣服。現場所見，他左胸位置出血，救護叫他的時候，他有反應，但氣息比中彈後明顯減弱，嘴唇亦愈來愈白。傷者約在下午4點33分送上救護車，轉送瑪嘉烈醫院。

下午5點半，消息指稱，傷者左胸中槍，胸骨有裂痕，沒有大量內出血，正在等待進行電腦掃描，情況危殆。

▲港島路面被縱火。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

警方早前反對民陣於今日舉辦的遊行，不過網上有人號召發發起「六區開花」遊行，新界3區同時遊行。有抗議民眾在銅鑼灣Sogo外、深水埗、黃大仙等處大灑冥幣，高喊「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「光復香港，時代革命」等口號。

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