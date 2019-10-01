全台33年5起斷橋案！一場豪雨「9橋斷裂」…颱風釀災至少3次

▲南方澳橋樑斷裂，導致漁船被壓垮。（圖／記者張君豪攝）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭南方澳1日上午發生斷橋事故，南方澳跨海大橋疑似因橋樑接點斷裂，導致整斷橋樑落海，當時正在行駛的油罐車也當場墜海，目前仍在搜救中。除了這起嚴重事故，台灣曾發生過4起橋樑斷裂的事件，共造成至少46人傷亡；以下為台灣歷史上橋樑斷裂事件的總整理。

時間回到民國75年，台北中興大橋通車26年後，突然在11月30日下午5點突然發生橋樑斷裂的事故，有6名機車騎士在這次的意外中受傷。當時的調查指出，大台北地區的防洪計畫中，200年來的洪水頻率顯示，淡水河中興橋區段中，洪水水位最高是9.12公尺，但當時完成後，高度只有約7.5公尺，加上部分沿岸地區被濫採砂石，導致橋墩受到沖刷，進而裸露，橋面才會發生斷裂的情況。

不過，土木技師余烈民國96年時曾說，中興橋之所以會斷裂，其實是因為偷工減料，出現基樁深度不足的情況，導致磨擦力不足。

民國89年時，連接高屏地區的交通要橋「高屏大橋」也發生過斷裂的情況，當年的颱風「碧利斯」經過後，帶來強降雨，高屏大橋的橋墩被溪水沖毀，導致橋面滑動，約有100公尺的橋面因此塌陷，造成22人受傷。

強颱「辛樂克」民國97年挾帶強降水登台，從9月12日到15日為止，全台各地多處累積雨量超過1000毫米，導致台中大甲溪溪水暴漲，沖垮當時被列為「危橋」的后豐大橋橋墩，造成2人死亡、4人失蹤的意外。

▲中颱「莫拉克」造成全台20座橋樑斷裂。（圖／翻攝自福爾摩莎氣象萬千粉絲團）



2009年8月4日，莫拉克颱風在菲律賓東北方約1000公里的海面上形成，8月5日增強為中度颱風；受到莫拉克颱風的影響，中央氣象局8月6日發布超大豪雨特報，隨後全台各縣市政府宣布，7日停止上班上課。

由於莫拉克颱風侵台時，挾帶大量的強風豪雨，造成全台9座橋樑斷裂，人民的生命財產極大的損害，南臺灣受災更是嚴重，其中高雄甲仙鄉、那瑪夏鄉、六龜鄉、屏東林邊鄉、佳冬鄉、台東卑南鄉等地受災更是慘重。

這起南方澳大橋斷裂事故中，到目前為止至少有20人受傷，還有3艘漁船遭到壓損。3艘漁船的船東得知事件後，到岸邊撒冥紙哀悼；目前警消仍在進一步搜救當中，確切罹難人數，須等到船隻全數上岸才能確認。

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▼蔡英文得知南方澳斷橋事件後，勘察事故現場並下達5點指示。（圖／記者孫于珊翻攝）

