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南方澳橋齡一曝光...內行人點出關鍵　 網友驚喊：完蛋了！

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▲宜蘭南方澳跨海大橋今突然斷裂，遭成多人受傷。（合成圖，翻攝臉書美麗蘇澳VS南方澳）

圖文／鏡週刊

宜蘭南方澳跨海大橋今（1日）上午9時半左右發生斷裂，油罐車當場掉落並波及下方漁船，遭成至少20人受傷，甚至一度南方澳造成約2477戶大停電，引發各界譁然。此事也在PTT上掀起討論，不少網友將重點放在橋齡和責任歸屬上，直喊：「這下完蛋了！」也有內行網友分析損壞原因，稱可能在「吊索」或「橋體」。

南方澳跨海大橋於1998年興建完成並通車，長140公尺、寬15公尺，目前橋齡21年、造價2.5億元，此橋是國內唯一單鋼拱橋，也是亞洲第一座雙叉式單拱橋。上午跨海大橋突然斷裂，當時行駛中的油灌車當場掉落，車頭撞上橋墩起火，3艘漁船被壓到，也由於台電的高壓電纜附掛於橋下方，橋斷裂導致電線設備壓損，經過台電處理後一小時後全部復電。

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南方澳跨海大橋斷裂，不少網友認為建橋者和每年維修人員都須受到究責。（翻攝臉書美麗蘇澳VS南方澳）

▲南方澳跨海大橋斷裂，不少網友認為建橋者和每年維修人員都須受到究責。（翻攝臉書美麗蘇澳VS南方澳）

網友在PTT上指出，這次坍塌斷裂是從水泥橋面開始，而非鋼構的雙叉單拱部分，所以可能損壞原因「吊索」或「橋體」。他指出，橋的吊索安全係數在強度上通常很高，所以可能是吊索支撐設計或維護不好。「橋體，這大概是最好偷工的地方」，不過也有可能是吊索分佈設計不好，最後還質疑「但是這麼低級的錯誤，20年前還會犯嗎？」

不少人將焦點放在橋齡和責任歸屬上，表示「聞到大新聞的味道」，有人質疑「今年有地震，鋼索在海邊鏽蝕機率高」可能是事故導火線之一，不過更多人著重在當初設計及工程上是否出問題，直言「就算保養不力，建造者也難脫責任」，認為建造者和每年維護檢查的人都逃不過遭到究責。


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