老婆與小王廚房內「壞壞」　監視器直播！他急CALL兒媳一起抓姦

▲陳男2018年間與美髮店張姓老闆娘發生婚外情。（示意圖／取自pakutaso，本案無關）

記者廖安莘／新北報導

新北一名陳姓男子2018年與美髮店張姓老闆娘發生婚外情，張女丈夫察覺怪異，透過手機查看住處監視器畫面，驚見陳男、張女2人在廚房以「女前男後」站姿，疑似進行性行為，隨後通報兒媳一起逮人。事後，陳男承諾賠償50萬元和解，但卻未履行，因此張女丈夫憤而提告，求償100萬元。新北地院審理後，判他應賠償50萬元，另陳男妻子後來發現此事，亦向張女求償，法官判張女侵犯對方配偶權，判賠30萬元。

▲張女丈夫透過手機觀看家中監視器畫面，驚見自己妻子與陳男疑似在進行性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，本案無關）

判決指出，2018年間張女丈夫發覺妻子行為有異，在家加裝監視器，不料，驚見妻子與陳男2人在客廳相擁、接吻，同年8月26日，透過手機觀看監視器畫面，竟發現2人在廚房以「女前男後」站姿，疑似進行性行為，趕緊通報兒媳並報案。

陳男於警方離開後，表明願意賠償50萬元和解，卻未履行，因此張女丈夫憤而提起告訴，向陳男求償100萬元。

新北地院審理時，陳男否認犯行，經法官勘驗監視器畫面，確認兩人曾有相擁、接吻行為，另依張女的兒子證詞及警局報案紀錄判斷，2018年8月26日案發時，陳男確實在現場並承諾賠償，判陳賠償50萬元。

陳妻事後發現此事，亦提訴求償。張女辯稱，她與陳男只是因理髮而結識的普通朋友，雖互有好感，但未逾越夫妻應有的本分，也沒有發生性行為。法官認為，2人確實有親密相擁及接吻行為，已逾越正常男女交往分際，破壞陳妻家庭幸福，判賠30萬。

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