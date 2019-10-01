參選總統被批分裂綠營說　呂秀蓮：國家和政黨哪個重要？

▲前副總統呂秀蓮面對參選總統被批分裂綠營說，她以國和政黨哪個重要為由提出駁斥。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前副總統呂秀蓮上月17日拋出將代表喜樂島聯盟參選下屆總統大選，引發外界批評分裂綠營說，呂秀蓮1日返回桃園與鄉親舉行聯署座談會時表示，外界批評她參選會造成綠營分裂，她反問「中華民國台灣重要還是哪一個政黨重要？」每個人都有獨立思考的選擇，她參選並沒有分裂綠營的問題。

呂秀蓮1日返回到故鄉桃園市舉行非正式的聯署座談會，其中就總統與副總統連署事宜與地方鄉親交換意見，針對藍綠兩黨總統參選人至今副手人選仍未定，呂秀蓮指出，從9月17日宣布參選後，第一時間就宣布由前南投縣長、前立法委員彭百顯擔任副總統參選人，但反觀國、民兩黨經過冗長初選程序後，至今仍不知道副總統人選是誰，這就反映出國、民兩黨對國家副元首的不尊重，甚至副總統候選人可以變成政治交易的籌碼，也顯現她與國、民兩黨總統參選人行事風格不同，呼籲選民從這點來重新認清參選人。

▲前副總統呂秀蓮出示參選正副總統聯署書，希望認同她的人多多連署。（圖／記者沈繼昌攝）

針對外界批評她參選會造成綠營分裂，呂秀蓮不以為然「中華民國台灣重要還是哪一個政黨重要？」她認為，所謂的綠營是指認同台灣為主的一群愛好者，但他們寵壞民進黨，現在的民進黨當權者已經背離了當時用血淚交織失去自由來促成的民進黨，所以不是誰分裂誰的問題，事實是國、民兩黨輪流宰制台灣，且造成藍綠對立、社會分立，「我們要認真想的是分裂台灣絕對比分裂某一個陣營更加嚴肅與嚴重」，是黨分裂了台灣，從來沒有想要台灣融合，我沒有分裂綠營，每一個人都有獨立思考的選擇。

媒體詢問，有人說，蔡英文的傲慢跟敗選者聯盟，副總統怎麼看？呂秀蓮認為，每一次的選舉都是民意在給執政者打分數，我們每兩年一次地方選舉算是期中考，每四年一次總統大選就是期末考，去年的期中考有目共睹，民進黨慘敗，民進黨還可以有機會來改進，可是我們看到的是，所有選輸的人回頭都在中央擔任高官，包括行政院院長，這樣無視民主倫理顯現的是總統權力傲慢、主席的權力傲慢，故意跟人民作對，人們覺得你做不好，妳偏偏讓沒有選上的人擔任更高的職位，已經顛覆民主的價值。

至於日益緊張的中美關係，呂秀蓮也有不同看法，她說，非洲有句諺語說：「兩隻大象正在打架，周邊的草皮就遭殃，附近的小動物怎麼辦？就必須自求多福」，呂秀蓮舉例，5年前她曾率先提出，台灣應該選擇和平中立，她要透過這次選舉，讓更多聽到她的主張，獲得更多支持，為2360萬台灣人開創一個和平新選擇，和平中立的台灣，介於兩強之間我們與世界之間有和平共處、對等的來往，也可開啟台灣與中國的新關係。

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