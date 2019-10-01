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Sony Xperia 5 10/3到貨　攜手電信三雄送Xperia Ear Duo

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Sony Xperia 5。（圖／Sony Mobile提供）

▲Xperia 5將於10/3開賣，Sony也將攜手三大電信推優惠。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony Mobile宣布最新旗艦機Xperia 5將於10/3(四)正式在台到貨，並攜手台灣三大電信業者同步開賣。且自2019/10/3(四)至2019/10/31(四)止，至Sony Mobile台灣全通路購買Xperia 5，不論單機選購，或搭配電信資費方案綁約購機，即可獲得真無線開放式藍牙耳機Xperia Ear Duo (市價6,490元)。

此外，至Sony Mobile 行動通訊專賣店、Sony專賣店、Xperia官方線上旗艦店、Sony 線上旗艦店和神腦國際指定Sony Mobile店中店購買Xperia 5，更有「1,000元配件購物金/購物組」加碼活動。

除此之外，Sony Mobile也推出了「Xperia 1特別加碼優惠活動」，自2019/10/1(二)至2019/10/31(四)止，至指定通路 : Sony Mobile行動通訊專賣店、Xperia官方線上旗艦店、Sony直營店、Sony 線上旗艦店、神腦國際指定Sony Mobile店中店，購買Xperia 1，於活動時間內持續持有使用且完成開通程序，並上網完成登錄資料，即可獲得Sony原廠PD快速充電器UCH32C(市價$1,580)。

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