統促黨北車前辦「光輝10月」活動　動員8百警力！舉牌4次勒令解散

記者邱中岳／台北報導

中華統一促進黨向北市府申請1日位於北車的集會，但因中正一擔心影響用路人權益，所以駁回申請，但統促黨仍在1日舉辦「民俗活動」，但因涉及政治言論，中正一分局也舉牌4次勒令該集會遊行解散。

▲統促黨在台北車站舉辦慶祝活動，因涉及政治言論警方依法舉牌警告。（圖／記者邱中岳攝）

1日下午2時許，中華統一促進黨在台北車站南2門前舉辦「民俗表演」活動，活動前轄區中正一警方也派員告知因申請的是「民俗表演活動」，所以現場不能有任何的政治活動以及演說。

▲統促黨在台北車站舉辦慶祝活動，主席張安樂在成員簇擁下進場。（圖／記者邱中岳攝）

現場活動開始後1個小時，統促黨主席張安樂也現身會場，且一旁還有許多拿著統促黨旗幟的黨員簇擁，最後在發表演說後因有些內容涉及政治問題，所以轄區分局長沈炳信也依法開始舉牌。

▲統促黨在台北車站舉辦慶祝活動，警方先約制統促黨成員胡大剛（左）。（圖／記者邱中岳攝）

舉牌到第3次時，張安樂也由黨員陪同下離開現場，而警方在舉牌4次後開始全面清場，並且將現場黨員都驅離台北車站南二門，最後由大安分局分局長周煥興將剩餘的統促黨員驅離現場。

▲統促黨在台北車站舉辦慶祝活動，現場動員8百警力。（圖／記者邱中岳攝）

警方表示，這次勤務警政署高度重視，除了市警局原本的警力編成之外，刑事局也派出「除暴特勤隊」加入，因現場為台北車站，鐵路警察局也在出入口派守大批警力，共計現場有超過8百名警力在場。

▲統促黨活動遭警方舉牌4次要求解散，隊伍最後由大安分局長周煥興驅離。（圖／記者邱中岳攝）

警方也透露，雖然辦理民俗活動非屬於集會活動應申請事項，但因涉及政治言論所以依法舉牌4次要求解散，而因該處屬於公園路燈工程管理處管轄，所以也恐遭開罰。

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