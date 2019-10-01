快訊／搶救優先！蘇貞昌：查明原因、釐清責任「避免災害再發生」

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，包含總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍都趕往現場視察。行政院長蘇貞昌稍早透過臉書發文，強調此刻救災優先，同時要查明原因、釐清責任，避免災害再發生。

蘇貞昌表示，今天早上南方澳橋斷落水，包括警消醫護、空勤和國防部水下工作隊，各單位都在第一時間投入搶救，直到現在還在進行搜救。

蘇貞昌提到，無論是港區漁船漁獲的進出、漁民與周遭居民損失的補償、橋的復原重建，都已要求各單位盡快善後、加速處理。

蘇貞昌強調，「現在最重要的是減少損害、搶救人員、儘速照料傷患，並查明原因、釐清責任，避免災害再發生。」

其他人也看了這些...



► 南方澳大橋垮 蔡英文下令：全力搜救！國軍水下大隊啟動

► 蔡英文1610抵達南方澳視察 中、彰行程急取消

► 南方澳大橋坍塌 郭台銘捐1千萬、夏普社長戴正吳捐1百萬

南方澳大橋斷裂畫面曝光...

► 南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩 火舌濃煙狂竄

► 南方澳斷橋／新臺勝266號拖出！纜繩「超負荷崩斷」 驚險瞬間曝光

► 橋塌壓3艘漁船…船主都同一人！「只是在排隊加油」生財工具沒了

►超越藍綠，就靠她了