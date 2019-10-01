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快訊／搶救優先！蘇貞昌：查明原因、釐清責任「避免災害再發生」

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▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，包含總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍都趕往現場視察。行政院長蘇貞昌稍早透過臉書發文，強調此刻救災優先，同時要查明原因、釐清責任，避免災害再發生。

蘇貞昌表示，今天早上南方澳橋斷落水，包括警消醫護、空勤和國防部水下工作隊，各單位都在第一時間投入搶救，直到現在還在進行搜救。

蘇貞昌提到，無論是港區漁船漁獲的進出、漁民與周遭居民損失的補償、橋的復原重建，都已要求各單位盡快善後、加速處理。

蘇貞昌強調，「現在最重要的是減少損害、搶救人員、儘速照料傷患，並查明原因、釐清責任，避免災害再發生。」

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