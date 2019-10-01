北韓宣布：與美國實務協商敲定5日舉行　正式重啟無核化對話

▲ 金正恩與川普6月底於板門店會面。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

2月底越南「川金二會」無果，美國與北韓對話陷入停滯，時隔7個月終於出現好轉跡象。北韓外務省第一副相崔善姬1日宣布，北韓與美國間的實務協商將於5日舉行，但並未提及雙方代表會面地點。

北韓官媒《朝中社》報導，崔善姬今天發表談話指出，「朝美雙方協議於4日預先接觸，5日舉行實務協商。」她提到，「我期待兩國關係能透過此次實務協商積極發展，我方代表也已經準備好展開協商。」

此前，北韓常駐聯合國代表金星9月30日於紐約聯合國大會一般性辯論發表演說指出，「北韓與美國協商將成為機會之窗還是觸發危機的契機，端看美國的決定。」他也指責，川金會共同聲明簽署至今已經超過1年，北韓與美國關係沒有進展，朝鮮半島也尚未脫離緊張局勢加深的惡性循環，都得歸咎於美國不合時宜的對北韓敵對政策，以及政治、軍事上的挑釁行為。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上月26日坦承，無核化實務協商未能依照此前的預期在9月舉行，將延後至10月。南韓外交部長康京和上月27日曾預告，雙方料將在數周內展開協商。南韓國家情報院院長徐薰上月24日則透露，此次北韓料將派出外務省巡迴大使金明吉將擔任首席協商代表，崔善姬則負責主導指揮。

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