5千2就能飛倫敦！阿聯酋航空超殺機票促銷　德國、荷蘭也9千有找

▲阿聯酋航空機票促銷，經濟艙最便宜來回未稅5200元起。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣旅客限定促銷優惠！阿聯酋航空即日起至10月14日止推出機票促銷，最便宜飛倫敦來回未稅5200元起，阿姆斯特丹、法蘭克福來回未稅8400元起，想飛歐洲度假可把握時機下手搶票。

阿聯酋航空推出機票促銷，經濟艙票價自新台幣5,200元（未稅）起、商務艙票價自新台幣54,000元起，購票日期自即日起至2019年10月14日止，出發時間則自2019年10月7日至2020年3月31日止。

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▲阿聯酋航空機票促銷航點及優惠票價。（圖／阿聯酋航空提供）

要特別注意的是，優惠不包括稅項及燃油附加費；適用於平日出發之航班、設有不適用日期；周末附加費適用；票價以預訂時優惠票價的座位供應情況而定；受條款及細則約束。優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com.tw購買，可至阿聯酋航空網站查詢或洽各大旅行社了解更多資訊。

▲阿聯酋航空以A380執飛台灣。（圖／阿聯酋航空提供）

作為第一家連結台灣與波灣地區的航空公司，阿聯酋航空自2014年起投入台灣市場營運，根據觀光局統計，2019年上半年前往阿拉伯聯合大公國旅行的台灣旅客較2017年同期相比成長達98%。

台灣旅客可以搭乘阿聯酋航空每日一班以最具標幟性的空中巴士A380雙層客機前往杜拜，再由杜拜樞紐前往其他50多個同樣以A380執飛的地區以及阿聯酋航空遍及六大洲的158個全球航點。