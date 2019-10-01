桃園《牽手進劇場》　邀請八千名學童體驗劇場魔力

▲桃園《牽手進劇場》邀學童體驗劇場魔力。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為落實藝術教育扎根，桃園市文化局舉辦《牽手進劇場》活動，自1日起至15日，在桃園展演中心陸續舉辦8場次活動，邀請桃園77所學校超過8000名國小師生參加，除欣賞寓教於樂的劇目，也引導學童認識劇場的基本禮儀。

▲文化局長莊秀美（右五）指出，《牽手進劇場》動已累積超過5萬名學童到劇場看節目。（圖／文化局提供）

文化局長莊秀美指出，《牽手進劇場》活動，於2013年起推動，目前已累積超過5萬名學童到劇場看節目。1日首場由國際級的在地團隊「盛保羅魔幻劇團」演出世界級的魔術秀「魔幻兄弟」，帶來60分鐘世界級的魔術秀與大型幻術秀。

這場演出有來自新埔國小、興國國小、埔頂國小、大安國小、霄裡國小、北勢國小、山豐國小、草漯國小、幸福國小、自強國小、山頂國小等超過1,000名學童參加，讓小朋友近距離觀賞令人驚嘆的魔術秀。

藝文設施管理中心表示，《牽手進劇場》活動師生交通費及保險費部分則由主辦單位與教育局共同協助，減少學校參與戶外教學的負擔，讓老師可以帶著學童輕鬆的體驗豐富多元的表演藝術，從小培養親近藝文活動的興趣。

另外，節目方面有：蘋果劇團校園勵志歌舞劇《小蜘蛛大英雄》、六藝劇團《南洋奇遇記》、狂美交響管樂團親子音樂劇場《動物派對》、盛保羅魔幻劇團大型魔術秀《魔幻兄弟》等精彩演出。