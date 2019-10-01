好朋友放閃音樂節11月登場「漸層保溫瓶＋墨鏡」限量早鳥禮免費送





▲一年一度的盛事「好朋友放閃音樂節」來了，11月9日（六）邀約你最愛的人，一起聚集華山1914文化創意產業園區，聽現場演唱、逛市集、DIY料理課。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



生活中心／台北報導

單身有理，放閃無罪！到了微微涼爽的秋天，無論是穩定交往、曖昧、已婚，或者單身結交好朋友，最適合甜甜蜜蜜的和另一半到處閒晃。《ETtoday新聞雲》一年一度的盛事「好朋友放閃音樂節」來了，準備好了嗎？主題抓準「放閃」不管是哪種閃，記得自己是最閃耀的那顆星星，11月9日（六）邀約你最愛的人，一起聚集華山1914文化創意產業園區，聽現場演唱、逛市集、DIY料理課。



11月9日（六）早上11：00～晚上19：00，全程免費參加「好朋友放閃音樂節」今年邀請超強大卡司來演唱，給民眾最high、最放鬆的戶外演唱會，包含音樂潮人小宇、蔡旻佑、宇宙人、吳汶芳等，還有最火紅的選秀節目《聲林之王2》粉絲同樂會，帶來超震撼的卡司獻唱。

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另外，即日起到10月25日（五）傍晚18：00為止，只要上網登記參加「好朋友放閃音樂節」輸入個人資料，有機會把粉黃漸層保溫瓶600份、I love 告白墨鏡400份，系列超級贈品帶回家，超閃的早鳥禮數量有限，趕緊把握。

如果你對手作料理有興趣，想試試身手進行戶外料理饗宴，快報名「三色鮪魚&鳳梨蝦球三角飯糰」用喜愛的食材與烘培，製作大人小孩都愛的優質點心，一起分享做菜樂趣，ET邀請曾經獲得家樂福廚神大賽亞軍、綠巨人玉米食譜比賽冠軍的布魯媽媽，帶給大家新鮮、好吃的手作料理，當天共安排三場，每場一小時、每場限定20名，主打海苔DIY，往年皆是秒殺報名，零廚藝也能立刻上手，成為日式飯糰大師。

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情人、朋友、家人可以用力放閃，不要害羞的向對方表達心中的感謝與愛意，參加2019年「好朋友放閃音樂節」除了聽歌、野餐和手作體驗，還有滿滿市集讓你逛到翻，開心做自己最自在的事情，結合文創、美食飲料、寵物等，任何新奇有趣的事通通都在這，趁著秋天約一攤外戶趴踢，免費入場一起享受悠閒假日。

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好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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