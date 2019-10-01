外交部：南方澳斷橋9外籍漁工受傷、6失聯　已向印菲代表處聯繫

▲南方澳跨海大橋崩塌，船體拆解搜救。（圖／記者宋良義攝）



記者陶本和／台北報導

針對南方澳跨海大橋斷橋事件，外交部1下午指出，經與中央災害應變中心、內政部警政署等相關單位聯絡結果，目前共有9位外籍漁工受傷（6位菲律賓籍、3位印尼籍），以及6位外籍漁工失聯（印尼籍3人、菲律賓籍3人）。

外交部表示，在確認上述訊息後，立即通報菲律賓、印尼兩國的駐台代表機構，提供名單及簡報我方應處情形。外交部長吳釗燮並於第一時間透過相關單位分別向印尼駐台代表、菲律賓駐台代表致意，轉達我國政府對南方澳大橋倒塌各該國受傷及失聯漁工的關切。目前印尼及菲律賓兩國的駐台機構均已經派員馳赴現場，照料其受傷的民眾。

外交部表示，將會持續與中央災害應變中心、內政部等相關單位，以及菲律賓及印尼兩國駐台機構保持密切聯繫，全力提供必要協助。

▼南方澳跨海大橋崩塌，登船搜救。（圖／國防部提供）



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