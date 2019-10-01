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南方澳跨港大橋坍方太驚悚　東港進德大橋類似設計…縣府安全掛保證

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▲連接屏東縣東港鎮與新園鄉的進德大橋 。（圖／取自屏東縣政府工務處）

▲連接屏東縣東港鎮與新園鄉的進德大橋，圖縣府於2013年進行進橋大橋鋼構防鏽蝕工程 。（圖／取自屏東縣政府工務處）

記者陳崑福／屏東報導

宜蘭蘇澳南方澳跨港大橋1日上午發生發生坍塌意外，驚悚畫面，令民眾心驚，連接屏東縣東港鎮與新園鄉的進德大橋，跨越東港溪，橋梁設計與南方澳跨港大橋雷同，網友在臉書社群禖體貼文「看完南方澳，看這會有陰影」等，要求相關單位好好檢查一下，確保行車安全。

對此，屏東縣政府工務局局長毛子良1日表示，縣管橋梁有1177座，每兩年做一次大檢查，經費約1200萬元以上，每年做小檢查，經費700萬元以上，發現鋼筋等部分都會加強檢修維護。並針對颱風登陸等地點橋梁做抽性檢查，以保障民眾及橋梁安全，縣府嚴謹檢查橋梁作為，已連續兩年獲交通部頒發「金路獎」。

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他說，南方澳是跨海的橋梁，進德大橋不算跨海大橋，而是跨東港溪的橋梁，縣府已做了最好的檢查、維修工作，確保橋梁安全。

南方澳跨海大橋今早發生坍塌意外，相當驚悚，網友紛紛在東港臉書社群媒體留言，「檢查評估風險？防患未然啊，大家或許會比較安心」、「海邊鹽分高定期保養檢查才安全」、「看完南方澳，看這會有陰影」、「還是好好的檢查檢查多關注一下，同樣都住在東港，來來往往車子很多~安全非常重要~」等語。

據地方士紳說法，連接東港鎮與新園鄉的進德大橋，在台灣光復初期，由於交通不發達，當時一位住在新園鄉埔村的楊進德，因販賣竹子，就利用竹子築成一座竹子橋，供大家行走，便成為該兩地區聯絡的主要橋樑，後來當選縣縣議員，再為地方爭取經費，興建一座ＲＣ橋樑。1984年，為了紀念他，改名進德大橋。1984年，為了配合大鵬灣風景特定區開發，發展觀光，兼具地標功能，引進西班牙同類型的提籃式鋼拱橋。

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