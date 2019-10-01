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台電「一國兩制」？新建燃氣機組未除役燃煤機組 　中市府：台中人都很失望

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▲台電擴大燃煤電廠降載，台中電廠降載量為去年5.4倍。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

▲台電新建燃氣機組未除役燃煤機組，台中市府嚴正抗議。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

記者唐詠絮／台中報導

台電預計2025年在中火新增2部燃氣機組，卻未比照高雄興達電廠，將燃煤機組除役，只要電力不足極有可能重啟，形同「一國兩制」。台中市府環保局長吳志超1日出席專案小組初審會議，表達強烈抗議並深感遺憾，重申「汰舊換新」、「減煤4成」兩大原則，要求109年減煤至1104萬噸，否則依法撤證。

台電規劃在中火新增2部燃氣機組，行政院環保署今日召開環境說明書專案小組第4次初審會議，決定2025年燃氣機組上線後，4部燃煤機組轉備用後予以通過，未將台中市政府提出的「汰舊換新」與「減煤4成」納入環評承諾事項。

對此，吳局長表達強烈抗議，他指出，中央應負起妥善調度配電的責任，新裝設2部燃氣機組，但舊的燃煤機組列為備用卻不除役，如有用電調度狀況仍需啟用，且備用機組將不受台中市公告的電力業加嚴標準規範，勢必加重中部空品汙染負荷，「市府強烈反對不減反增，台中人很失望！」

另外，高雄興達電廠新建3部燃氣機組，於2023年起新燃氣機組商轉後，即陸續針對既有燃煤機組及燃氣機組除役，而非轉為備用，台電此次於中火新建2部燃氣機組，卻不比照同等的空汙控制對策，不顧台中市民的健康權益，形同「一國兩制」，令人痛心。

吳局長重申「汰舊換新」與「減煤4成」兩大原則，一是中火在2025年燃氣機組上線前，至少4部燃煤機組應立即除役或停用，絕不接受備用選項；二是2020年，中火10部機組生煤整年使用量應大減至歷年最低1,104萬噸。

針對今日會議結論未將該兩原則納入，市府深感遺憾，預計今年底召開的環評審查大會，將持續出席表達市府立場，極力主張減煤減汙的必要性，維護中南部空氣品質。

「即日起，我退出老化黨。」

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