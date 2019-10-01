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華映大量解雇1900名勞工　勞動部：不排除禁止實際負責人出境

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▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲關於華映大量解雇一案，勞動部強調，必要時不排除啟動依法禁止實際負責人出境，及透過墊償員工薪資等作為，以確保勞工相關權益。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

華映公司今(1)日向桃園市政府勞動局函報解僱1900名員工的大量解僱計畫書，勞動部與勞動局同時要求該公司應儘速確認積欠勞動債權，並依期給付。勞動部強調，必要時不排除啟動依法禁止實際負責人出境，及透過墊償員工薪資等作為，以確保勞工相關權益。

勞動部表示，華映公司自爆出財務危機以來，一直與桃園市政府勞動局積極瞭解華映債務情況，並邀集相關政府機關、銀行團、勞資雙方及最大股東大同公司研商，以確保勞工債權；目前華映公司資產鑑價金額，相對於《勞動基準法》明定第一順位的勞動債權，尚可確保。因此，勞動部與桃園市政府積極督促華映公司，及要求母公司-大同公司協助儘速處分華映公司所屬動產及不動產，讓勞工的第一順位勞動債權可儘快獲得清償。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，依今日勞動局收到華映提報之大量解僱計畫書，該公司預計在11月30日資遣全數勞工。勞資雙方應於今日啟動大量解僱勞工協商程序，就每一位勞工工資、資遣費及退休金等債權進行協商並確認；對此，勞動部已要求大同公司協助華映用盡一切努力籌措大量解僱勞工所需勞動債權之財源，不應逕要求勞工以申請積欠工資墊償為優先選項，若屆時華映無法如期給付，必要時將與勞動局依法啟動限制公司實際負責人出境審查程序，並協助勞工申請墊償以維護勞工生計。

勞動部強調，墊償制度之目的，是為使勞工能在雇主歇業、清算或宣告破產而積欠工資、退休金及資遣費時受到即時保障，免於勞工驟失生活依存，該基金是由全體適用《勞動基準法》的雇主按月提繳費用累計而來，以發揮企業互助精神及社會連帶責任，並非從國人納稅費用中支應；固然後續為確保勞工生活，勞動部透過墊償基金讓勞工先獲得法定債權，就先行墊償支付的金額，華映公司處分資產後，墊償基金可優先第一順位獲清償，不會有基金墊付費用無法歸墊情形。

最後，勞動部說明，有關輔導華映勞工就業、職業訓練或領取失業給付等事宜，勞動部已與勞動局合作，除辦理相關說明會向華映勞工說明未來如何請領失業給付、申請勞資爭議調解，後續轉職可接受職業訓練等事宜，未來將進一步輔導華映勞工轉換至其他職場，以穩定勞工生活。

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