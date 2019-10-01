蘇揆指控「當年拍板高鐵不進高雄市區」　葉匡時回嗆：連神明都騙！

▲蘇揆指葉匡時擋高鐵進高雄市區，今遭葉嗆「連神明都騙」。（示意圖／台灣高鐵提供）

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高鐵南延「左營案」才剛拍板沒多久，遭蘇貞昌指出過去裁定「高鐵不進高雄市區」的就是葉匡時，但現在卻被葉全盤否認，越學越壞，葉匡時1日受訪時再度澄清，當年討論的時共軌方案，砲轟蘇的指摘並非事實，又酸「一個連神明都敢騙、又毫無民意基礎的人，憑什麼用教訓小孩的語氣教訓地方」。

日前高鐵南延案有「左營方案」及「燕巢方案」做選擇，交通部多次研議後拍板「左營案」，不過高雄市政府卻希望高鐵能進入市區，這時有交通部官員指出，2009年鐵路地下化動工前，由當年時任交通部長的毛治國、次長葉匡時決議高鐵不進高雄火車站，蘇揆聞訊後大酸「白紙黑字也可否認，可見越學越壞」。

不過葉匡時也並非省油的燈，1日受訪時罕見以強硬口吻回擊，「連神明都敢騙的人，加上毫無民意基礎的行政首長，居然用教訓小孩的方式教訓花蓮縣長，以及含他在內的高雄市副長，他是憑什麼？」葉強調，蘇貞昌的指控根本是「張冠李戴」，當年擔任政次時，根本就沒討論高鐵南延屏東的方案。

▲葉匡時表示，蘇貞昌憑什麼用教訓小孩的口吻來教訓地方首長。（圖／記者賴君欣攝）

葉匡時表示，當時討論的是修正高雄鐵路地下化，讓高鐵、台鐵可以共軌，倘若未來進高雄市區時有多一個可能，不過最後礙於技術上的困難沒有再進行；葉也說，高雄鐵路地下化是蘇貞昌首次擔任行政院長時動工興建，而且那時候工程都已在進行中，現在還說我們硬塞這個根本沒有的方案，相當不厚道。