培育數位師資　台師大建全方位教育科技「ViewSonic創新教室」

▲台師大學校長吳正己（左）與ViewSonic董事長暨執行長朱家良（右） 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

數位轉型浪潮已經席捲各個產業，台灣師範大學與視訊解決方案品牌ViewSonic今（1日）日宣布合作，雙方將共同推廣「環境＋師資＋課程」全方位教育科技(EdTech)，同時宣布「ViewSonic創新教室」在台師大教育學院大樓正式啟用，以作為業界的教學示範場域。

台師大學校長吳正己表示，隨著教學模式轉變，教育從單向傳授，轉變為雙向溝通，教育數位化的需求在近幾年快速提升。此次與ViewSonic合作，結合雙方各自在教育和科技的專業，將科技落實在教育現場，並能持續性地推廣，為業界帶來示範性作用。我們很高興同時宣布ViewSonic創新教室正式啟用，台灣師範大學作為培育人才的第一學府，希望藉此讓未來教師從學習者角度開始體驗EdTech，融入在他們未來的數位教學上。」

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ViewSonic董事長暨執行長朱家良表示，ViewSonic近年來積極投入教育數位轉型推廣，發展出整合硬體、軟體、服務與生態圈的創新EdTech解決方案。期望運用ViewSonic參與全球教育數位轉型的經驗，為台灣教育環境盡一份心力。有別於目前EdTech多偏重於硬體設備建置，而造成難以真正發揮科技效益或持續使用的困境，此次與國立台灣師範大學合作，目標在於宣揚整合環境、師資、課程的全方位EdTech理念，除了打造友善的教育現場之外，還將共同培訓數位師資和發展數位課程，全面性地提升台灣的教育實力及人才競爭力。

▲台師大建全方位教育科技「ViewSonic創新教室」。（圖／記者崔至雲攝）

台師大指出，台灣數位教育環境目前仍偏重硬體設備使用，數位師資也有待提升，即便有新的設備，卻因缺乏教育訓練和友善的使用環境，降低教學者使用的意願，而數位教材不足更讓數位教育擴散性有所侷限。全方位EdTech不僅「環境建置」，更結合「師資培訓」和「課程設計」，打造一個EdTech生態圈，突破目前遇到的瓶頸，讓未來發展更快速普及。

台師大說明，在環境建置上，兩間「ViewSonic創新教室」於台師大教育學院大樓完成建置並正式啟用，以作為老師與學生之間最重要的溝通平台互動式電子白板ViewSonic ViewBoard為中心，結合myViewBoard平台上的軟體功能，協助老師更容易準備課程，上課時還可在數位教材上做註記、隨時擷取網路資訊，或連結到各種雲端服務上，即時引用參考資料。在進行分組討論時，可輕易整合不同組別的討論結果，提升跨組別的交流協作，課程內容亦能立即分享給學生、其他的老師。

透過ViewSonic創新教室，台師大學生可以從學習者角色開始熟悉科技教育，讓他們未來成為教師時，能更容易將科技應用在其教學上。台師大表示，為了培訓更多數位師資，ViewSonic與台師大合作，除了為台師大教授安排培訓課程之外，亦針對就讀台師大在職專班的老師，於學期中安排培訓課程。另外，更規劃教師研習營與增能課程，以擴散至其他學校和縣市，讓全國中小學老師都可以參與。